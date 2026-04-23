Sufre Alemania: su crack se pierde el Mundial 2026 por una lesión insólita

Un golpe seco, inesperado y de alto impacto para la selección de Alemania a menos de dos meses del Mundial 2026. Serge Gnabry, uno de los nombres fuertes del recambio ofensivo germano en los últimos años, confirmó que no llegará a la cita máxima tras sufrir una grave ruptura en el aductor derecho, una lesión que lo dejará varios meses fuera de competencia y que borra de un plumazo su ilusión mundialista.

El contexto vuelve todavía más impactante la noticia. No se trató de una jugada de alta exigencia en un partido decisivo ni de una acción fortuita en medio de la competencia, sino de una simple práctica de penales en un entrenamiento previo al triunfo del domingo de Bayern Múnich por 4-2 ante Stuttgart, resultado que le permitió al gigante bávaro asegurar un nuevo título de Bundesliga.

El diagnóstico no dejó margen para interpretaciones optimistas: ruptura del aductor, una lesión muscular de las más complejas por la zona que compromete y por los tiempos de recuperación que exige. En la práctica, significa varios meses fuera de las canchas, sin posibilidad de acortar plazos sin asumir riesgos mayores.

La baja de Gnabry altera los planes de la selección de Alemania Paul ELLIS / AFP - AFP

Así, no solo queda descartado para el Mundial, sino también para el tramo más caliente de la temporada europea, donde Bayern tenía por delante desafíos de máxima exigencia como las semifinales de la Champions League y la definición de la Copa de Alemania (este miércoles venció 2-0 a Bayer Leverkusen, por las semifinales).

La confirmación llegó por boca del propio protagonista. Con un mensaje cargado de resignación, Gnabry se expresó en su cuenta de Instagram.

“Los últimos días fueron difíciles de procesar. Una temporada del Bayern Munich en la que aún queda mucho por jugar tras conseguir otro título de la Bundesliga el fin de semana”, escribió. Y agregó: “En cuanto al sueño de la Copa del Mundo con Alemania... Lamentablemente, eso se acabó para mí. Como el resto del país, estaré apoyando a los chicos desde casa. Ahora toca centrarse en la recuperación y volver a la pretemporada. Gracias por todos los mensajes”.

Para el DT Nagelsmann, la lesión de Gnabry es una complicación de cara a definir la lista mundialista Matthias Schrader - AP

Para el seleccionado alemán, que dirige Julian Nagelsmann, la baja tiene un peso específico que va más allá del nombre propio. Gnabry no era una alternativa más: era parte de la estructura. Había sido titular en la mayoría de los últimos compromisos, sumaba continuidad en las Eliminatorias europeas y aportaba algo difícil de reemplazar en el fútbol actual: desequilibrio en velocidad, capacidad de gol y experiencia en escenarios de máxima presión.

En números, su aporte también era significativo. Venía de una temporada sólida, con doble dígito en goles y asistencias (10 y 11, respectivamente), además de una presencia constante en partidos importantes. En la selección, su recorrido lo avala: más de medio centenar de presencias y una producción goleadora que lo ubicaba entre los atacantes más confiables del ciclo reciente.

Gnabry estaba cerrando una gran temporada en Bayern Munich Sven Hoppe - DPA

La consecuencia inmediata es táctica, pero también simbólica. Alemania pierde a un futbolista que podía romper partidos cerrados, que ofrecía variantes en los extremos y que entendía los tiempos de la competencia internacional. En un equipo que busca reconstruirse tras dos golpes consecutivos —la eliminación en fase de grupos en Rusia 2018 y la temprana despedida en Qatar 2022—, la ausencia de Gnabry obliga a recalcular.

El cuerpo técnico deberá ahora tomar decisiones en un margen de tiempo cada vez más estrecho. El grupo que le tocó en el Mundial —con rivales como Curazao, Ecuador y Costa de Marfil— aparece, en los papeles, como accesible. Pero en el fútbol de selecciones, y más aún en una Copa del Mundo, los detalles marcan diferencias. Y perder a un futbolista del perfil de Gnabry no es un detalle menor.

Para Gnabry, el golpe también tiene una carga personal profunda. No es solo una lesión: es la interrupción de un ciclo que lo tenía como protagonista y la pérdida de una oportunidad única. A los 30 años, cada Mundial cuenta de manera distinta. Ya había sido parte del proceso anterior y este aparecía como una nueva chance de dejar su huella en el escenario más grande.

La noticia se da en un escenario en el cual poco antes se conoció que se agravó la lesión del brasileño Estêvão, que tiene un desgarro de grado 4 y es casi imposible que llegue en condiciones a la máxima cita.