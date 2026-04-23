Copa Argentina: un golazo de Nicolás Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia de La Plata sobre Acassuso

Gimnasia de La Plata goleó este miércoles por 3-0 a Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros y se transformó en el primer equipo en clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina. Tras el 4-1 sobre Camioneros en el debut, el Lobo construyó otra cómoda victoria para seguir adelante, ahora ante un rival de la B Nacional. En la próxima instancia se medirá con el vencedor de la serie que deben jugar San Lorenzo y Riestra, otros dos equipos de la máxima categoría del fútbol doméstico.

Los tres goles del conjunto platense llegaron en la segunda parte, los dos primeros con apenas tres minutos de diferencia. El duelo por los 16avos de final rompió su paridad a los 8, cuando Ignacio Fernández -el jugador con más partidos en la historia del certamen- dejó mano a mano a Franco Torres con el arquero y el delantero resolvió con precisión. Fue para el atacante un desquite casi inmediato, luego de haber fallado poco antes una situación similar en la que optó por eludir a César Atamañuk y que el remate diera en un palo.

Para el 2-0 también hubo participación de Nacho. Ejecutó desde la izquierda un tiro libre casi al punto del penal, por donde apareció Renzo Giampaoli en soledad, tras desmarcarse, y fusiló de cabeza al guardavallas, que logró bloquear el remate y se quedó indefenso para el rebote tomado por el propio defensor.

Franco Torres abrió el marcador para Gimnasia de La Plata, que goleó a Acassuso y avanzó en la Copa Argentina JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Y a cuatro minutos del final, en un avance que parecía haber sido desperdiciado por un mal pase atrás de Manuel Panaro hacia adentro, David De Stéfano se enredó, la perdió y le quedó a Nicolás Barros Schelotto, que la acomodó y sacó un zurdazo implacable para el 3-0. Así, el hijo del Mellizo Guillermo marcó su cuarto gol en primera y lo gritó como siempre.

Por arriba del arquero, con un efecto que hizo que la pelota caiga furiosa directo en la red con una parábola, el chico de los golazos lo hizo otra vez. Tras iniciar el juego en el banco por primera vez desde que debutó en octubre del año pasado en el clásico, el número 10 había acumulado 22 partidos seguidos como titular, pero esta vez el DT Ariel Pereyra optó por utilizar un equipo con algunos jugadores que habitualmente son suplentes, entre ellos Bautista Barros Schelotto, primo del goleador e hijo de su tío Pablo, que fue arquero en las divisiones inferiores del club.

Lo mejor de Gimnasia - Acassuso

Tras el triunfo, Nicolás señaló: “Hasta ahora pude convertir lindos goles, pero lo más importante es sumar para el grupo y, más que nada, haber ganado. Con mi rol en el equipo intento ir día a día, llevarlo con tranquilidad, con normalidad y seguir. No hay que quedarse”.

Nacido el 22 de septiembre de 2006, a los 19 años es una de las piezas más importantes de Gimnasia el chico que sumó experiencia en las ligas menores de los Estados Unidos antes de volver al Lobo. Y desde su debut, había marcado un gol olímpico a Racing (2-1), uno de tiro libre a Aldosivi, de Mar del Plata, (3-1) con una complejidad parecida, y otro a Banfield (2-1), definiendo a colocar.

¡GIMNASIA (LP) ES EL PRIMER CLASIFICADO A OCTAVOS DE FINAL! ⚪🔵



✍️ El Lobo superó por 3-0 a Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 pic.twitter.com/YUcAKKcCBN — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 23, 2026

Nacho Fernández, figura del encuentro, sostuvo que le genera “orgullo” ser el futbolista con más presencias, con 37 partidos, y recordó que fue campeón “tres veces y ojalá esta sea la cuarta”.

Midland sorprendió a Morón

La continuidad de la Copa Argentina tuvo otro capítulo en la cancha de Temperley, donde se enfrentaron Midland y Deportivo Morón, ambos de la B Nacional. El Funebrero venció por 2-1 al Gallito, con tantos de Perales y Rogoski, en el segundo cruce de los 16avos de final, y se convirtió en el segundo clasificado a octavos.

Es la primera vez que Midland alcanza en su historia esta etapa en la Copa Argentina. El club con sede en Libertad se enfrentará en la próxima ronda con el ganador del cruce entre Banfield y San Martín de Tucumán.

El ganador se cruzará en octavos de final con el vencedor de la llave que definirán Banfield y San Martín de Tucumán.