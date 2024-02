escuchar

Racing suele ser un motor de sueños rotos. Una alegoría de su existencia: tan cerca, tan lejos, motivado siempre por la pasión de sus hinchas y por equipos a los que suelen faltarle monedas para el peso. O el dólar. Es una fábrica de ilusiones, pero que ahora navega por aguas menos tempestuosas que las que afrontaba Fernando Gago. Jugaba lindo, a veces. Quedó en la orilla de los grandes logros, como en aquella serie por penales contra Boca por la Copa Libertadores. Y en el penal fatídico que lo privó de un título de campeón doméstico servido en bandeja frente a River. Y en tantos otros desafíos redituables: la Academia tenía uno de los mejores planteles de nuestro medio.

Caía, de pronto, en el pesimismo. Rechazado por el público, con una derrota fatal contra Independiente y dos estrellas conseguidas frente a Boca, Gago disfrutó del vaso medio lleno tiempo después de su salida: “Mi ciclo en Racing fue bueno. Hubo crecimiento, venta de jugadores y dos títulos. Me encariñé mucho con la gente y sé que la forma de mi salida no fue buena. Quiero agradecer a todos. Fueron dos años maravillosos”.

Gustavo Costas, el fogonero del anhelo de siempre en Racing: ser campeón; el nuevo director técnico no teme ponerse la mochila de la presión. Fotobaires

De la decepción (Racing no va a disputar la Copa Libertadores; debe conformarse con la Sudamericana) a un canto de sirenas en el tercer ciclo de un hijo pródigo, que anduvo por América del Sur durante buena parte de sus 24 años de dirección técnica. Gustavo Costas, a los 60, no sólo es un hincha caracterizado: está formado en la esencia de la Academia.

No tiene miedo al vértigo: asume que “hay que salir campeones”, una frase prohibida en el fútbol doméstico. Lo exige a sus jugadores, que lo dicen públicamente, sin tapujos. Tiene dos jugadores de cierta jerarquía por puesto (la misma calidad que River; algo más que Boca, al menos en nombres) y suma 11 goles en cinco partidos. Tres a Tigre, cuatro a San Lorenzo y otros cuatro a Newell’s.

“No me lavo las manos: hay que ser campeones. Somos Racing. Hoy tenemos todo lo que nos faltó antes: estar bien económicamente y en un club ordenado. Yo me pongo esa mochila”, advirtió el conductor recientemente en una charla con el diario Olé. Dirige a un equipo que no sale jugando ni hace pases a los costados; es más directo, punzante. Que cuando pisa el área ajena, genera aroma de gol. Es la fuerza del optimismo, que se extiende a media Avellaneda, justo unos días antes del clásico previsto para el sábado 24 a las 17 en el Libertadores de América.

Durante la conferencia de prensa que dio en la tarde en que asumió por tercera vez como DT de Racing, el entrenador había sido efusivo en el discurso, aunque con un tono monocorde: “Tenemos que ganar algo internacional, porque la última vez fue cuando jugaba yo; pasó mucho tiempo. Tenemos que dar ese salto; vine para llevar a Racing a lo más alto. Creo que todos tenemos el mismo objetivo, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas”.

Gabriel Arias, a los 36 años, recuperó los reflejos que lo convirtieron en una vidriera en el arco en nuestro medio. Bruno Zuculini aporta sentido de pertenencia, que empieza en el entrenador, sigue en el mediocampista y acaba en jóvenes del predio de la casa, como Tobías Rubio y tantos otros de sangre académica. Santiago Solari y Maximiliano Salas son partenaires de lujo de Adrián “Maravilla” Martínez, un goleador forjado en el barro. Que no teme a nada ni a nadie, más allá de su traumática historia de vida. “No quiero que me digan «Maravilla», porque después me ven jugar y tal vez no estoy a la altura”, suele decir. Lo cierto es que parece preparado para los grandes desafíos, con gol o sin él.

Agustín Almendra bajó un cambio –lo que es muy bueno en su caso– y Facundo Mura recuperó su nivel. Agustín Urzi juega con su camiseta favorita y Juanfer Quintero es el mejor actor de la Copa de la Liga –¿qué duda cabe?–. Es una luz: lo que piensa, ejecuta. De todos modos, con el crack colombiano hay que tener cuidado: su magia no se extiende en el tiempo. Por ahora, le alcanza para maravillar. Y no sólo a los fanáticos de Racing.

Santiago Solari y los nuevos, otra de las razones del crecimiento de la Academia este año. Fotobaires

Este sábado a las 19, en su casa y frente a Godoy Cruz, el líder de la zona B, con 13 puntos, Racing va a tener otra prueba de carácter como para saber verdaderamente dónde está parado. Tantas veces creó mágicos espejitos de colores que hoy es tiempo de volver al viejo “paso a paso”. Pero con otros valores, más cercanos al buen gusto por la pelota. Aunque, a decir verdad, no hay nada de manteca al techo: seis remates al arco contra San Lorenzo y cinco frente a Newell’s, para los cuatro tantos marcados en Avellaneda y los cuatro en el Coloso.

La primera línea del nuevo testamento de la Academia sostiene esta premisa: “Recuperar y salir rápido. Debemos tener personalidad para presionar y no meternos atrás”. Racing es un canto a la efectividad. Una constructora de ilusiones sostenida por la solidaridad de su jefe y sus empleados. Con un ferviente deseo: dar una vuelta olímpica. Juega con el corazón en la mano para alcanzar ese hito. Y se acabó el tiempo de los fantasmas: es el del “Racing positivo”, más que nunca, con el hijo pródigo como director de orquesta.