Arbeloa opinó sobre la situación de Mastantuono en Real Madrid: “Es de los que valen la pena por el talento que tiene”

La llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid, en agosto de 2025, generó una expectativa enorme. El club que preside Florentino Pérez había desembolsado 45 millones de euros por la naciente estrella de River Plate, y la ilusión de los fanáticos merengues era mucha. Sin embargo, con el transcurrir de una temporada errática en varios aspectos, el delantero de 18 años fue perdiendo terreno. La salida a mitad de camino de Xabi Alonso, el DT que se había mostrado ilusionado con la llegada del argentino, también lo dejó en una nebulosa. Sin embargo, Álvaro Arbeloa, el hombre que tomó la posta en la dirección técnica, matiene su confianza en el ex River.

Este sábado, Arbeloa brindó una conferencia de prensa en la previa del partido que Real Madrid jugará mañana ante Espanyol, en Barcelona, y, entre otros temas, se refirió a la situación de Mastantuono: “Es un chico que está trabajando muy bien, cuando juega tiene ese deseo por demostrar todo lo que lleva dentro y demostrar a la afición madridista el jugador que han fichado. Es un chico realmente joven que podría estar jugando en el juvenil del club, pero sí que le ves el talento que tiene y su grandísima madurez. No parece que tenga 18 años por cómo habla o por cómo se comporta y me parece un chico con un futuro extraordinario”, ponderó el entrenador.

"CUANDO JUEGA TIENE ESE DESEO POR DEMOSTRAR A LA AFICIÓN MADRIDISTA EL JUGADOR QUE HAN FICHADO. ME PARECE UN CHICO CON UN FUTURO EXTRAORDINARIO, DE LOS QUE MERECE LA PENA". Arbeloa fue consultado por el futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid. pic.twitter.com/sw31DoPNCl — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

La consulta periodística apuntaba a si el entrenador pensaba que Mastantuono debía salir a otro club con menos exigencias para ganar minutos y regresar con mayor aplomo. Sin embargo, Arbeloa continuó con su discurso elogioso hacia el juvenil argentino: “Es de los que valen la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso y por su mentalidad. Creo que en el Real Madrid los jugadores argentinos siempre tienen cabida porque comparten esos valores como ese temperamento o esa mentalidad ganadora con lo que es el Real Madrid. Franco encarna muy bien lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Ojalá lo podamos disfrutar muchísimos años”.

Muy poca acción

Solo disputó 107 minutos en los últimos tres meses. Todo un contraste con la activa participación que registró al comienzo del curso, cuando estuvo en 12 (nueve titularidades) de los primeros 14 encuentros de Xabi Alonso, el entrenador que avaló fervientemente su contratación y que terminó de convencerse de que tenía la madurez suficiente para semejante desafío tras un par de conversaciones telefónicas. Luego de un fuerte despegue, en noviembre debió parar durante 26 días (cinco cotejos) por una pubalgia que arrastraba desde el Mundial de Clubes con River.

MUNICH, GERMANY - APRIL 14: Franco Mastantuono, player of Real Madrid, is training with his teammates prior to their UEFA Champions League 2025/26 quarter-final second leg match at Football Arena Munich on April 14, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images) Pedro Castillo - Real Madrid

Lo último de Franco fue el ingreso ante Alavés para disputar los últimos 32 minutos de un encuentro que terminó con triunfo por 2 a 1 para Real Madrid. Tres días más tarde, miró desde el banco el empate ante Betis.

Desde su llegada a la capital española lleva 30 partidos jugados, con 3 goles y una asistencia.