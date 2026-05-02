Racing vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y Huracán se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular. Ambos equipos pelean por un lugar en lo octavos de final, por lo que será un mano a mano clave. El encuentro está programado para las 16 (horario argentino) en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Academia, que viene de empatar 1 a 1 con Barracas Central como local, está momentáneamente afuera de la zona de acceso a la próxima ronda. Tiene 20 puntos y está noveno en la tabla de posiciones de su zona. El Globo, por su parte, se mantiene en el séptimo puesto con 21 unidades al igual que Barracas Central, al que supera por diferencia de gol (+4 contra +1). En la última jornada perdió 2 a 1 con Argentinos Juniors en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Huracán no pudo con Argentinos Juniors en la última fecha y postergó su clasificación a octavos de final FACUNDO MORALES/ Fotobaires

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de septiembre del año pasado, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por 2 a 0 como visitante por los goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. El antecedente más reciente en Avellaneda, en tanto, es del 8 de marzo del año pasado, con triunfo de Huracán por la mínima diferencia con un tanto de Eric Ramírez.

Racing vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 3 de mayo.

: Domingo 3 de mayo. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Racing vs. Huracán: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.07 contra los 4.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.96.