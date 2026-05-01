Cuándo juega Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026

Este sábado, Central Córdoba y Boca se enfrentan en el marco de la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular. El encuentro, que comienza a las 16.15, se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Nazareno Arasa, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ferroviario, que viene de empatar 0 a 0 con Lanús, se mantiene en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 16 puntos al igual que Gimnasia de Mendoza y Platense, pero ambos lo superan por diferencia de gol o, en el caso del Lobo mendocino, por tener más tantos a favor. Ya no tiene posibilidades de clasificarse a octavos de final, por lo que será su último partido en este semestre.

Central Córdoba se quedó sin posibilidades de meterse en octavos de final, pero quiere derrotar a Boca Copa Argentina

El xeneize, por su parte, está segundo en la clasificación general del Grupo B con 27 unidades al igual que Vélez, al que supera en el primer criterio de desempate. En la última jornada goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Ya se metió entre los 16 mejores del Apertura, pero recientemente perdió una racha de 14 partidos consecutivos sin derrotas al perder 1 a 0 con Cruzeiro, como visitante, en la Copa Libertadores.

Central Córdoba vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 2 de mayo.

: Sábado 2 de mayo. Hora : 16.15 (horario argentino).

: 16.15 (horario argentino). Estadio : Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este sábado, Claudio Ubeda, DT de Boca, planea varias modificaciones. La idea es repetir casi el mismo once que goleó a Defensa y Justicia en Florencio Varela, es decir, usar un equipo alternativo. Esto se debe a que el próximo martes visitará a Barcelona de Ecuador en la fecha 4 del Grupo D de la Libertadores 2026, con el claro objetivo de recuperarse de inmediato tras la caída por 1 a 0 ante Cruzeiro.

En ese contexto, Camilo Rey Domenech o el paraguayo Williams Alarcón reemplazarían a Milton Delgado, que ante el Halcón fue anunciado como titular minutos antes del comienzo del encuentro por una lesión del español Ander Herrera. La otra duda está en el ataque, con Kevin Zenón y el paraguayo Ángel Romero peleando por un lugar en el tridente ofensivo junto a Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Kevin Zenón cuenta con chances de ser titular en el encuentro de este sábado frente a Central Córdoba ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.07.