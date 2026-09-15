Raheem Sterling se declaró culpable de consumir una droga “clase C” mientras conducía de forma peligrosa

Raheem Sterling atraviesa un momento duro desde lo deportivo, pero también en lo personal. A los 31 años, el futbolista nacido en Jamaica y nacionalizado inglés asumió sus culpas ante la justicia y admitió haber conducido un coche Lamborghini de forma temeraria con el que se vio involucrado en un choque ocurrido en una autopista británica.

El delantero, que brilló en Manchester City, Chelsea y la selección de Inglaterra, ocupó el banquillo de los acusados ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, Inglaterra. Frente a los jueces, admitió la posesión de óxido nitroso -una droga de clase C, con intención de consumirla- y la negativa a someterse a una prueba de alcoholemia.

Raheem Sterling, en el momento que fue detenido por agentes de policía Fiscalía de la Corona/PA

Además, reveló que condujo de forma peligrosa un Lamborghini Urus por las autopistas inglesas M25, M3 y A327, de Hampshire, antes de estrellarse, en un episodio ocurrido el pasado 28 de mayo.

La policía del lugar y de la Isla de Wight había declarado previamente que los cargos se presentaron tras una colisión de un solo vehículo en la autopista M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley.

Here is Raheem Sterling police body cam after he was caught doing balloon crack in his car has been charged for the following offences: dangerous driving, possession of nitrous oxide for wrongful inhalation, failing to provide a specimen. pic.twitter.com/B0adozZt4N — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 15, 2026

En aquella oportunidad, varios testigos llamaron a los servicios de emergencia y reportaron que el vehículo circulaba en zigzag de forma peligrosa en hora pico. Algunos conductores declararon haber visto a Sterling inhalando de un globo inflable mientras manejaba.

El panorama de Raheem Sterling sólo se simplificó porque el choque no comprometió a otros vehículos ni se registraron heridos. Igualmente, se enfrenta con un riesgo concreto: la conducción peligrosa es sancionada hasta con dos años de prisión. Actualmente, está en libertad condicional bajo fianza.

Raheem Sterling nació en Jamaica, pero se nacionalizó inglés; con la selección jugó tres mundiales

El nacido en Kingston, Jamaica, y nacionalizado inglés, vistió la camiseta de grandes clubes de la Premier League. Comenzó su carrera en Liverpool y en 2015 llegó a Manchester City, donde tuvo su mejor versión bajo la batuta de Pep Guardiola. Allí ganó cuatro veces la Premier League, cinco la Copa de la Liga, dos la Community Shield y una la FA Cup. Luego pasó por Chelsea y Arsenal, aunque con menos éxito. Su último club fue Feyenoord, de Países Bajos, donde apenas disputó 8 encuentros.

En su carrera lleva marcados 182 goles en 607 partidos. Esto sin contar su paso por la selección inglesa (82 cotejos, 20 tantos), con la que disputó tres mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.