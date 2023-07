Ramón Díaz vuelve a dirigir: firmará en Brasil y tendrá como refuerzo a un volante muy querido en Boca

escuchar

Una dura circunstancia familiar, como lo fue el grave accidente de tránsito en una ruta que protagonizó su hijo Michael, en el que murieron su nuera y otra persona, obligó a Ramón Díaz a desvincularse hace cuatro meses de la dirección técnica de Al Hilal, de Arabia Saudita. Viajó a la Argentina para acompañar a su hijo menor, mientras el mayor, Emiliano, que era su ayudante de campo en Medio Oriente, se hizo cargo del equipo hasta que terminó la liga, a fines de mayo.

El Pelado, que cumplirá 64 años el 29 de agosto, regresará a la actividad como nuevo entrenador de Vasco da Gama, que en las próximas horas lo anunciará de manera oficial. Se estima que este miércoles estará llegando a Río de Janeiro para ser presentado.

!ACABOU A NOVELA! 💢



O argentino Ramón Diaz é o novo técnico do Vasco. Nas próximas horas, o treinador chega ao Brasil para acertar o seu contrato com o Cruz-Maltino. O último trabalho de Diaz foi no Al-Hilal, onde foi vice campeão Mundial de Clubes, em 2023.#Vasco #RamónDiaz pic.twitter.com/3cp8qJ4t9d — Lance! (@lancenet) July 11, 2023

Le espera un arduo desafío a Ramón en su segunda experiencia en el fútbol de Brasil, tras un breve paso de tres partidos con derrotas en 2020 en Botafogo, de donde se alejó por una intervención quirúrgica en la garganta. Por entonces, el Pelado publicó en su cuenta de Twitter: “La operación fue un éxito, me dan el alta el 7 de diciembre. También tengo que mandarle un mensaje a toda la gente de Botafogo, a los jugadores y todo el ambiente futbolístico. Por ahí las cosas no salieron como queríamos. La verdad, es un fútbol que me gusta. No pierdo las esperanzas de volver a dirigir en Brasil”.

Ramón Díaz se saluda con Carlo Ancelotti durante la final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Al Hilal KHALED DESOUKI - AFP

Vasco da Gama se ubica penúltimo en 14 fechas del Brasileirao, con los mismos puntos que el último, América de Minas Gerais. Descenderán los cuatro que cierren las posiciones. Por la mala campaña fue despedido el entrenador Mauricio Barbieri, mientras William Batista de Almeida se hizo cargo interinamente durante las últimas tres fechas. Vasco perdió ocho de los últimos nueve cotejos.

Las autoridades de Vasco da Gama intentaron primero un acercamiento con Eduardo Domínguez, que prefirió seguir en Estudiantes, y luego recibieron la negativa de Gustavo Alfaro, inactivo desde que se alejó de Ecuador tras el Mundial de Qatar. Medios brasileños informan que el riojano estará acompañado por Emiliano, que en entrevistas recientes dijo que evaluaba la posibilidad de empezar una carrera como entrenador principal.

Vasco acerta a contratação do chileno Gary Medel



👉 https://t.co/kcEjwDyMFY#VascoDaGama pic.twitter.com/nxvNA2w4m2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 11, 2023

El Pelado se encontrará con el primer refuerzo, un ex-Boca, que en 2010 convirtió los dos goles en el 2-0 en el superclásico ante River: el chileno Gary Medel, que llega con el pase en su poder desde Bologna. Pitbull, de 35 años, le puso fin a una carrera de 13 años en Europa, desde que Boca lo transfirió a Sevilla, con posteriores pasos por Cardiff City, Inter, Besiktas y Bologna.

Vasco da Gama, campeón de la Copa Libertadores 1998, cuenta en el plantel con los argentinos Manuel Capasso, Gabriel Carabajal y Luca Orellano, el media-punta ex-Vélez que es pretendido por Juan Román Riquelme para Boca. Orellano se transformó a principios de este año en la incorporación más cara en la historia del club, por 3,72 millones de euros. El mal momento del equipo dificulta la adaptación de Orellano, que en diez encuentros no convirtió goles ni dio asistencias.

El partido del próximo sábado entre Vasco da Gama y América de Minas Gerais fue postergado, por lo cual Ramón podría debutar de local el 23 de julio, contra Athletico Paranaense. Con una trayectoria de 28 años en los bancos, período en el que obtuvo 16 títulos (siete con River), el Pelado se propone rescatar a uno de los tradicionales equipos de Río de Janeiro, cuna de Romario y Edmundo.

