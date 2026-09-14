Rayo Vallecano vs. Espanyol, Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Rayo Vallecano y Espanyol correspondiente a la jornada 6 de la Liga de España 2026 se disputará este martes 15 de septiembre a las 14.00 h en el Estadio Ontime Butarque, ubicado en Leganés, Madrid.

El presente de ambos conjuntos

El equipo local, Rayo Vallecano, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras perder en su última presentación frente al Real Madrid por 4-1. Por su parte, Espanyol atraviesa un presente positivo luego de haber logrado una victoria ante Osasuna por 2-0 en su último encuentro disputado.

Estadísticas y antecedentes

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico local buscará aprovechar la localía en el Estadio Ontime Butarque para sumar puntos vitales. Mientras tanto, el elenco visitante llega con el envión anímico que significó su triunfo reciente, buscando trasladar ese buen rendimiento al terreno de juego fuera de casa.

Lo que está en juego

Este partido de la sexta fecha resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en el certamen. Mientras que el dueño de casa intentará escalar posiciones tras el traspié sufrido en la jornada anterior, la visita buscará consolidar su buen momento para mantenerse firme en la tabla de posiciones de la Liga de España.

Todo lo que hay que saber

Rayo Vallecano vs. Espanyol

Hora: las 14.00 h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.