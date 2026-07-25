RB Bragantino vs. Coritiba por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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RB Bragantino recibe a Coritiba en la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre RB Bragantino y Coritiba, correspondiente a la vigésima jornada del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 26 de julio a las 18.30 h en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.
El presente de ambos equipos
El equipo local, RB Bragantino, llega a este compromiso tras haber empatado 1-1 en su presentación anterior frente a Fluminense. Por el lado de la visita, Coritiba busca recuperarse luego de haber caído 3-1 ante Palmeiras en su último encuentro disputado por el torneo.
Números y antecedentes
Ambos conjuntos saltarán al campo de juego con el objetivo de mejorar sus registros actuales tras los resultados cosechados en la fecha previa. Mientras que RB Bragantino intentará aprovechar su localía para sumar de a tres, Coritiba buscará cortar la racha negativa tras el traspié sufrido frente al Verdao.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en esta instancia del Brasileirao Serie A 2026, donde cada punto es determinante para escalar posiciones y estabilizarse en la tabla de clasificación durante la segunda parte del certamen.
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