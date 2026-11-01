RB Bragantino vs. Santos, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre RB Bragantino y Santos, correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este lunes 2 de noviembre a las 20.00 h en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.

El presente de ambos conjuntos

RB Bragantino llega al duelo con confianza tras haber logrado una sólida victoria por 3-0 frente a Chapecoense en su última presentación. Por su parte, el equipo visitante, Santos, llega tras igualar 0-0 ante Palmeiras en un compromiso exigente que mantiene su racha de competitividad en la etapa final del torneo.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos buscan consolidar su rendimiento en la recta final de la temporada. Mientras el conjunto local intentará hacer valer la fortaleza de su estadio tras el reciente triunfo abultado, la visita buscará trasladar la solidez defensiva demostrada ante un rival directo como Palmeiras para sumar fuera de casa.

Lo que está en juego

Los puntos en disputa son fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones. Un resultado positivo para el dueño de casa permitiría escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Santos necesita sumar de a tres para mantenerse firme en la lucha por sus objetivos en esta edición del torneo brasileño.