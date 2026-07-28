RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

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RB Bragantino y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles desde las 21.30h en el estadio Estádio Cicero de Souza Marques, por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, RB Bragantino viene de empatar ante Sporting Cristal por 0-0 mientras que Sporting Cristal llega de empatar ante RB Bragantino por 0-0.
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