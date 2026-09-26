Real Madrid confirmó la lesión de Kylian Mbappé tras la preocupante salida del francés ante Turquía

La imagen había encendido la alarma tanto en Francia como en Real Madrid. Un día después de que Kylian Mbappé abandonara con visibles gestos de dolor el partido entre la selección de su país y Turquía, el club español informó el resultado de los estudios realizados al delantero: sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El parte médico no precisó cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas y señaló que su recuperación está “pendiente de evolución”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, comunicó este sábado Real Madrid.

El diagnóstico llegó después de las señales de preocupación que había dejado el capitán francés durante el triunfo por 1-0 sobre Turquía, en İzmit, por la UEFA Nations League. Mbappé había convertido el único gol del encuentro a los nueve minutos del segundo tiempo, pero prácticamente no pudo celebrarlo: tras la definición, dio apenas unos pasos antes de detenerse y tomarse la zona afectada.

El gol y la lesión de Mbappé ante Turquía

El delantero intentó continuar. Sin embargo, tres minutos después volvió a sentir dolor, se sentó sobre el césped del Kocaeli Stadyumu y recibió la atención de los médicos. Finalmente, debió dejar su lugar a Desiré Doué. Al retirarse del campo, mostró evidentes signos de preocupación e incluso llegó a cubrirse la cara con las manos antes de dirigirse hacia los vestuarios.

La preocupación había aumentado pocas horas después del encuentro. La Federación Francesa de Fútbol confirmó que Mbappé quedaba descartado para el resto de la concentración y señaló entonces que sufría “una lesión tendinosa”, a la espera de estudios más precisos. Zinedine Zidane también había anticipado un escenario poco alentador tras su estreno como seleccionador: “No, no va bien. Mbappé no está bien”, sostuvo, y agregó que la lesión “no pinta bien”. El entrenador adelantó además que el delantero regresaría a Madrid y fue categórico sobre los pasos a seguir: “No correremos ningún riesgo”.

La confirmación de la lesión despejó el principal interrogante acerca de qué había provocado aquella escena, aunque todavía deja abierta otra cuestión: cuándo podrá volver a jugar Mbappé. Real Madrid no dio una estimación oficial y se limitó a señalar que su evolución determinará los próximos pasos. Medios españoles estiman que la recuperación demandará unas dos semanas.

Lo seguro, Mbappé se perderá lo que resta de esta fecha FIFA con su selección OZAN KOSE - AFP

La situación resultó siendo menos grave de lo que podía presumirse a partir de las imágenes del viernes. El calendario, además, ofrece cierto margen debido a la ventana internacional. Con el Madrid no tendrá actividad durante las próximas dos semanas y volverá a disputar la liga de España el 10 de octubre, frente a Villarreal, en el Santiago Bernabéu.

Para Francia, Zidane no podrá contar con su capitán para el resto de esta concentración. El conjunto francés visitará a Bélgica este lunes y luego recibirá a Italia, el viernes 2 de octubre, y nuevamente a los belgas, tres días más tarde.

El episodio adquiere una relevancia particular por los antecedentes de Mbappé en la rodilla izquierda. Esa articulación ya le había provocado dificultades entre diciembre y marzo, período en el que sufrió un esguince con una rotura parcial de un ligamento. Ahora, el francés deberá detener su actividad competitiva y esperar la evolución de la rodilla.