Real Madrid fichó a otro jugador mundialista y tiene entre ceja y ceja a Enzo Fernández

Nunca se detiene. La voracidad de Real Madrid no sabe de Copas del Mundo. La Casa Blanca del fútbol no quiere que se le escape ningún detalle, por eso suma y suma piezas para el armado de un equipo de colección. Primero fue Marc Cucurella el que desembarcó en el equipo merengue, también el del neerlandés Denzel Dumfries, en las últimas horas presentaron a Bernardo Silva y este jueves anunciaron la contratación del francés Ibrahima Konaté que acordó un vínculo por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Y no descansa, porque ahora el próximo objetivo es Enzo Fernández.

No se trata de un simple rumor el interés de Real Madrid por el volante campeón del mundo, sino que en varios medios de España aseguran que se trata de un pedido de José Mourinho al recientemente reelecto presidente Florentino Pérez. El entrenador portugués quiere reforzar la columna vertebral de su equipo “con otro futbolista de calidad y el elegido en primer lugar, de los nombres que ha puesto Mou encima de la mesa, es el centrocampista argentino del Chelsea”, según consigna el sitio deportivo Marca.

Konate contra Marc Cucurella, durante un Liverpoo-Chelsea; ambos serán compañeros en Real Madrid PETER POWELL - AFP

Las palabras de Enzo Fernández en los últimos tiempo alimentaron la ilusión del equipo blanco de tenerlo en su plantel. Incluso, recibió una sanción por parte de Chelsea por haber hablado de Real Madrid en una entrevista. El 30 de marzo último dijo que le gustaría vivir algún día en Madrid y eso revolucionó Stamford Bridge: “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”.

Según el diario Marca, el agente de Enzo Fernández, el exfutbolista Javier Pastore, ya tiene una propuesta del club merengue y cuenta con el deseo de su jugador, sin embargo, explican que no se trata de una operación sencilla por lo que pretende Chelsea por el argentino. Si bien Florentino Pérez lo quiere cerra de inmediato, Chelsea quiere recuperar los 130 millones de dólares que pagó por el jugador en el mercado de 2023, tras el Mundial de Qatar.

Enzo Fernández es el principal objetivo de Real Madrid para reforzar el equipo de Jose Morinho. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Mientras negocian por el jugador argentino, también comenzaron las gestiones por otro jugador que está bajo la lupa de José Mourinho: Mateus Fernández. El volante, de 21 años, de West Ham, equipo que descendió esta temporada en la Premier, también está en el radar de otros grandes de Inglaterra y Manchester City estaría entre los interesados. Frente a este escenario es que se especula con que en las próximas horas Mourinho se comunique con el futbolista para terminar de convencerlo.

El club blanco analiza también otras variantes y ahí es donde entraría el mediocampista de Lille, Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 años, como opción más asequible frente al fichaje de Enzo Fernández. La cotización del marroquí estaría por debajo de los 70 millones de euros, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para la dirección deportiva de Real Madrid.