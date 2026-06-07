Real Madrid: Florentino Pérez fue reelecto presidente por otros cuatro años

El conteo provisional indica que Real Madrid seguirá siendo presidido por quien ocupó ese cargo durante 23 de los 26 años que lleva este siglo. Tras convocar sorpresivamente a elecciones hace 25 días, Florentino Pérez (79 años) está revalidando su mandato por cuatro años al imponerse al opositor Enrique Riquelme (37) con el 62 por ciento de los votos, escrutadas 25 de las 60 mesas habilitadas, según adelantó la agencia EFE

Se están cumpliendo los pronósticos que daban como favorito al candidato oficialista ante un adversario que debió armar en tiempo récord la candidatura, desde la que intentó seducir al socio con la promesa de las contrataciones de Jürgen Klopp, Erling Haaland y Rodri.

El acto se desarrolló en el pabellón de básquetbol de la ciudad deportiva de Valdebebas. Cerca de 70.000 socios estuvieron habilitados para sufragar, por la vía presencial o por correo (fueron impugnados 400 votos); este último método demoró el conteo, que se extendió hasta la medianoche madrileña.

#ÚLTIMAHORA | Florentino Pérez ganaría las elecciones del Real Madrid con el 62% de los votos con 25 de las 60 mesas cerradas, según el equipo de Riquelme pic.twitter.com/dLl3T7XcIN — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 7, 2026

En Real Madrid se volvió a votar tras 20 años, ya que en los anteriores ciclos cuatrienales no se presentaron listas opositoras. Luego de una temporada en la que Real Madrid no ganó ningún título, tuvo dos entrenadores (Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa) y los cuestionamientos empezaban a multiplicarse, Pérez recurrió a las urnas para legitimar y reforzar su poder. “Tomé esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí”, había expresado el 12 de mayo la máxima autoridad del club.

En los últimos días de las campañas, los dos postulantes confrontaron con los refuerzos que llegarán para la próxima temporada. A diferencia de Riquelme, que fue desmentido desde Manchester City y el entorno de Klopp por las incorporaciones que anunció, Pérez ya tiene asegurado el regreso de José Mourinho y están a punto de cerrarse las contrataciones de los defensores Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter). Y en el aire dejó una promesa impactante: este martes anunciará un refuerzo por, al menos, 150 millones de euros. Ante las especulaciones que apuntan al delantero francés Michael Olise, desde Bayern Munich reaccionaron de inmediato: “Es nuestro jugador y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor”.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Riquelme también había hecho hincapié en lo que consideró como un primer paso de Florentino hacia la privatización con la venta de un 5 por ciento del club, proyecto que antes debe ser validado por un referéndum. Real Madrid, junto con Barcelona, Athletic Bilbao y Osasuna, es una de las cuatro entidades de la primera división que no se transformaron en sociedades anónimas, modelo de gestión que el fútbol español puso como opción a principios de la década de los 90 debido a las deudas y pérdidas económicas.

Queda por dilucidar qué ocurrirá con Franco Mastantuono, tras una primera temporada con protagonismo decreciente. Había sido pedido por Alonso y Arbeloa lo respaldó en los primeros partidos de su gestión, pero progresivamente fue perdiendo lugar. Distintas informaciones periodísticas indican la probabilidad de que salga en préstamo a algún otro club europeo para conseguir más continuidad. En principio se descarta una posible cesión a River, que habría mostrado interés.

También queda por definir la situación de Nicolás Paz, de gran temporada en Como e integrante del plantel de la selección argentina que participará en el Mundial. Formado en las categorías juveniles de Real Madrid, fue transferido a Como en seis millones de euros, pero el club español se reservó un derecho a recompra por nueve millones que puede ejecutar en este mercado de pases.