Real Madrid le ganó 4 a 0 a Málaga en una ráfaga de goles y volvió a la punta

Real Madrid no se detiene: goleó 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu, este domingo en la tercera fecha del campeonato español, para ponerse como puntero de LaLiga. La gran figura fue Jude Bellingham, que abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo y provocó el tanto en contra de Alfonso Herrero (26′). Pero la fiesta siguió: Kylian Mbappé anotó el 3-0 (30) y Arda Güler selló el 4-0 ya en el descuento (90+1).

Real Madrid sigue contando por victorias sus partidos en LaLiga: suma 9 puntos en tres partidos, en una actuación que lo mostró como absoluto dominador ante el recién ascendido Málaga, que se mostró inofensivo en su visita a la capital española. Los merengues prácticamente se pasaron el encuentro jugando en campo de su rival gracias a una gran presión, que les permitía recuperar pronto la pelota.

Jude Bellingham y su abrazo con Vinicius Junior: gran partido del inglés en el Bernabéu Manu Fernandez - AP

Bellingham aprovechó una de esas recuperaciones para arrancar, acercarse al área contraria y soltar un disparo cruzado para anotar la apertura. Un golazo a la carrera. El inglés fue uno de los hombres más activos de su equipo, apareciendo continuamente en las acciones ofensivas de su equipo, pero también ayudando en las acciones defensivas.

“Estoy un poco más libre para moverme más alto o más bajo si lo necesitamos”, explicó Bellingham tras el partido a la televisión de su club. “Vengo disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien”, agregó. Los aficionados en el estadio Santiago Bernabéu celebraron el tanto coreando el éxito de los Beatles “ Hey Jude”.

Kylian Mbappe, trepado a la red tras su gol ante Málaga: un animal del gol Manu Fernandez - AP

Bellingham estuvo en el origen del segundo gol de su equipo cuando cabeceó un rechazo del arquero Alfonso Herrero; el defensa Carlos Puga intentó despejar, pero el balón rebotó en su portero para entrar en el arco (26′). El volante inglés que sufrió la eliminación del Mundial en manos de la Argentina, en las semifinales, aún tendría una oportunidad más para ampliar su cuenta, pero su disparo se fue al palo (55′).

El técnico José Mourinho calificó al inglés de “líder” en el campo. “Es muy exigente consigo mismo y con los otros, y es algo que me gusta muchísimo”, añadió Mou en rueda de prensa.

Mbappé no falla

El Real Madrid tenía ya completamente encarrilado el partido ante Málaga, que se desgastó tratando de presionar la salid, sin que los merengues tuvieran demasiados problemas para sortearlos. Los malaguistas apenas pusieron en apuros a Thibaut Courtois que sólo se dio un susto en un disparo al palo de Rafa Rodríguez (43′).

El conjunto de José Mourinho asestaría otro golpe por intermedio de Mbappé. El delantero francés aprovechó un pase de Trent Alexander-Arnold para soltar un disparo en el área que puso el 3-0 definitivo en el marcador.

El saludo entre Kylian Mbappe y Vinicius Junior, después del tercer gol del francés Manu Fernandez - AP

Mbappé, que ya fue el máximo artillero de LaLiga en las dos últimas temporadas, se apuntó su cuarto tanto en tres partidos de campeonato para ponerse al frente de la tabla de goleadores por delante del atlético Alex Baena y los barcelonistas Raphinha y Fermín López (3 tantos).

El gol dejó desarmado para Málaga que, pese a todo, siguió apretando sin demasiado acierto a un Real Madrid , que tras el descanso y con la ventaja en el marcador bajó un punto en su intensidad.

“Cuando estás ganando 3-0 puede haber esta tendencia de perder un poco el orden, a relajarse un poquito”, dijo el técnico portugués del Real Madrid . Mourinho, deseoso de mantener a todos enchufados, como afirmó en varias ocasiones, movió el banco para dar entrada a hombres como Yan Diomande, que sigue sumando minutos, y Arda Guller, que terminaría fabricando el cuarto gol en colaboración con el brasileño Vinicius.

El turco, que había salido por Bellingham (87′), condujo, pasó a Vinicius que se internó hasta la línea de fondo para pasar un balón, que Güller no tuvo más que empujar en boca de gol para rubricar el 4-0 definitivo (90+1).

Así, Real Madrid recupera el liderazo en la Luga, a la espera del partido de Barcelona contra el Rayo Vallecano, el lunes.