Real Madrid ya tiene a Diomande por una fortuna, mientras Arsenal le apunta a Vinicius

Real Madrid volverá a concretar una incorporación por encima de los 100 millones de euros después de tres años, cuando a mediados de 2023 desembolsó 127 millones por el inglés Jude Bellingham. Luego de dos temporadas sin títulos, el club presidido por el reelecto Florentino Pérez desplegó una agresiva política en el actual mercado de pases. A falta del anuncio oficial, ya está todo acordado para la incorporación del extremo derecho marfileño Yan Diomande, por una cifra estimada entre los 100 y 120 millones para Leipzig, que contrató a Martín Demichelis para la actual temporada.

Hasta el momento, la transferencia más alta del mercado es la de Morgan Rogers de Aston Villa a Chelsea, por 138 millones de euros. Diomande llegará en las próximas horas para realizar la revisación médica, firmar contrato hasta 2031 e incorporarse al plantel de José Mourinho, que ya cuenta con otras caras nuevas: Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.

De 19 años, Diomande ya tuvo un breve paso por el fútbol español, en Leganés, en el primer semestre de 2025. Luego, el club del extrarradio de Madrid lo transfirió a Leipzig por 20 millones de euros. Nacido en Abiyán, capital económica y sede del Gobierno, Diomande estuvo entre los 14 y 17 años en academias de fútbol de los Estados Unidos.

🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDE TO REAL MADRID, HERE WE GO! ⚪️✨



Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger.



Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031.



DONE. 🇨🇮 pic.twitter.com/WNtgJysivC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Su valoración futbolística aumentó en el reciente Mundial, en el que fue titular en los cuatro partidos de Costa de Marfil, eliminado por Noruega en los 16avos de final. Su gran temporada en Leipzig, con 13 goles y 10 asistencias en 36 cotejos oficiales, lo puso en consideración de las potencias europeas.

La trastienda del pase expuso la puja entre Real Madrid y Paris Saint Germain por Diomande. El bicampeón de la Champions League había avanzado en las gestiones y estaba cerca de un acuerdo con el atacante, pero se retiró de las conversaciones porque no estaba dispuesto a competir con la oferta superior a los 100 millones de Real Madrid. Florentino apuntó los cañones a Diomande después de que Bayern Munich se negara a negociar por Michael Olise.

PSG consideró que estirarse hasta esa cifra hubiera comprometido su planificación y control financiero. Toda una paradoja, ya que los clubes-estado, como ocurre con PSG y un fondo soberano de Qatar, son señalados como una competencia desleal porque disponen de ingresos que no generan con su actividad. El medio francés Radio Montecarlo consignó: “PSG consideró que el precio exigido por el Leipzig era desproporcionado e incompatible con la normativa financiera. También cuestiona la inflación galopante y las prácticas de ciertos agentes: en París, se mantienen fieles a su estrategia de fichajes para este mercado”. Liverpool fue el otro club que estuvo interesado en el marfileño.

Goles y asistencias de Diomande en Leipzig

Diomande se mueve por la derecha, sector que en Real Madrid no tiene a un titular fijo desde que el brasileño Rodrygo sufrió la rotura de ligamentos en una rodilla. Brahim Díaz alternó en esa posición con Franco Mastantuono, que progresivamente fue perdiendo lugar y en este mercado saldría en préstamo -sin opción de compra- para sumar minutos en alguna de las principales ligas europeas. Fiorentina y Fulham, que es dirigido por Álvaro Arbeloa, son dos posibilidades para el juvenil de Azul. Se descarta una cesión a River.

Durante el Mundial, Diomande conmovió con una carta abierta al público dirigida a su hermana, que falleció a los 15 años tras ingerir una bebida contaminada en una fiesta. En la carta se enumeran todas las pruebas que tuvo que superar hasta convertirse en jugador profesional, tras un camino lleno de negativas. Su hermana fue clave para no rendirse, y eligió hablarle a ella. “¿Recuerdas cuando me hicieron una prueba en Bournemouth? ¿En Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Incluso Eze y Olise se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: ‘Oye, chico, eres muy bueno’. Pero aún así no me contrataron".

Vinicius aun no renovó con Real Madrid el contrato que vence en junio próximo PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Diomande podría integrar un tridente ofensivo junto a Kylian Mbappé y Vinicius, que este lunes se sumará a la pretemporada de Real Madrid. El brasileño lleva meses de conversaciones sin renovar su contrato, que vence en junio de 2027. La situación tiene inquietos a los dirigentes, ya que Vinicius podría negociar personalmente con otro club a partir de enero e irse un semestre más tarde sin dejar dinero por una transferencia.

De acuerdo con The Athletic, Arsenal está dispuesto a tentar a Vinicius, mientras que The Telegraph agregó que le pagarían un contrato récord de 400.000 libras semanales.