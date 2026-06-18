Yan Diomande, delantero de Costa de Marfil, y una conmovedora carta a la memoria de su hermana

Un momento muy complejo y una forma muy particular de expresarse. Una tragedia golpeó su vida y él, Yan Diomande, jugador de Costa de Marfil, publicó una carta abierta dirigida a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años tras haber ingerido en una fiesta una bebida envenenada. El delantero de RB Leipzig, de 19 años, entendió que publicar una carta en The Players’ Tribune, era la forma en la que el mundo debía conocer el nombre (y la historia) de su hermana.

En la publicación aparece como primera imagen una camiseta de Manchester United, un marcador negro y la escritura “Ronaldo 7” realizada a mano alzada sobre la tela. Así, Yan Diomande demostró cuál era su faro cuando comenzó a jugar al fútbol en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil. Entre 25 personas que dormían bajo el mismo techo, él se escabullía pasada la medianoche para ver fútbol con el televisor al mínimo volumen.

Diomande hace un recorrido por sus orígenes, su salto a la escuela en los Estados Unidos, sus dificultades para encontrar equipos en América y en Europa, hasta el ansiado debut con Leganés, donde pudo establecerse. Allí se encontraba cuando recibió la trágica noticia de la muerte de su hermana, quién compartía un vínculo muy especial.

Enner Valencia lucha con Yan Diomande en el debut de Ecuador ante Costa de Marfil. (AP Photo/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

En la carta se enumeran todas las pruebas que tuvo que superar hasta convertirse en jugador profesional, tras un camino lleno de negativas. Su hermana fue clave para no rendirse, y eligió hablarle a ella. “¿Recuerdas cuando me hicieron una prueba en Bournemouth? ¿En Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Incluso Eze y Olise se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: ‘Oye, chico, eres muy bueno’. Pero aún así no me contrataron. Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Los adultos se encargaban de todo. Me llevaban de un lado a otro de Europa, y todos seguían diciendo que no. Mi visa había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Fuiste tú quien nunca dejó de creer“.

Y continuó: “Unas semanas después, fiché por eganés y derramamos lágrimas diferentes. Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como que ya no soy humano. Desde que moriste, estoy vacío".

Yan Diomande registra 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos en la Bundesliga con RB Leipzig. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) Stuart Franklin - Getty Images Europe

Una llamada le cambió la vida para siempre, lo golpeó con una violencia que le dejó una herida que todavía no logra cicatrizar: “Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock. Fue unas semanas después de mi debut con Leganés. ¿Quién debuta con 18 años contra el Real Madrid? Fue una locura. Un sueño hecho realidad. Y entonces se convirtió en una pesadilla. Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome. Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente... Tu hermana se ha ido. ¿Qué? Ella murió. ¿De qué estás hablando? Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó. Ha fallecido. Tenías 15 años. 15″.

Diomande, que llegó al Mundial con 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos en la Bundesliga con RB Leipzig, club que lo compró por cerca de 20 millones de euros a Leganés en julio de 2025 y que hoy pide más de 130 millones por su traspaso, cerró su carta de esta manera: "Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que tu recuerdo perdure. Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol, es por ti“.

😢 La emotiva parte de la carta de Diomande, jugador de Costa de Marfil, a su hermana fallecida a los 15 años:



❌ "Ahora no siento nada, es como si no fuera humano".



Vía ' Players tribune' pic.twitter.com/kvIU3v36rw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

Y agregó: “Siempre decías que podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, le saludo de tu parte. Haré lo que predijiste, lo juro. Antes incluso de tener botines de verdad, le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré intentándolo. Tu hermano, Yan”.