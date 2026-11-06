Real Salt Lake vs. LA Galaxy, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Real Salt Lake y LA Galaxy correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 21.00 h en el America First Field, ubicado en Sandy, Utah.

El presente de ambos conjuntos

Real Salt Lake afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-1 frente a San Jose Earthquakes. Por el contrario, LA Galaxy llega con los ánimos en alza tras haber conseguido una victoria contundente por 4-1 ante Austin FC en su partido más reciente.

Estadísticas y antecedentes

El equipo local buscará hacer valer su localía en el America First Field para retomar la senda del triunfo. Por su parte, la visita arriba a este duelo con la confianza que otorga un rendimiento ofensivo destacado en la última jornada, buscando aprovechar el envión anímico del último resultado positivo para sumar fuera de casa.

Lo que está en juego

Este duelo de la fecha 35 resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Mientras que el dueño de casa intentará recuperarse rápidamente para escalar posiciones, la visita buscará consolidar su buen momento y seguir sumando puntos clave para mejorar su ubicación en la tabla general de la MLS.