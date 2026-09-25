Real Salt Lake vs. New England Revolution, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Real Salt Lake y New England Revolution correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 22.30 h. El partido tendrá como escenario el estadio America First Field, ubicado en la ciudad de Sandy, Utah.

El momento de los equipos

El Real Salt Lake llega a este compromiso tras una reciente derrota por 2-0 frente a Seattle Sounders FC, resultado que buscará revertir ante su gente. Por otro lado, New England Revolution atraviesa un presente positivo, habiendo ganado su último encuentro por 4-2 ante Orlando City SC.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con dinámicas opuestas tras sus últimos resultados, lo que añade un componente de incertidumbre al trámite del partido. Mientras que el local intentará recuperar la solidez defensiva tras el último traspié, la visita buscará capitalizar la confianza ganada en su reciente victoria para sumar puntos fuera de casa.

Lo que está en juego

Este duelo es fundamental para que ambos equipos continúen escalando posiciones en la tabla de la MLS. Para Real Salt Lake, sumar de a tres es vital para recuperar terreno, mientras que New England Revolution pretende prolongar su racha ganadora para afianzarse en la parte alta de la clasificación.