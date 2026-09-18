Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Real Salt Lake recibe a Vancouver Whitecaps FC en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps FC correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 22.30 h en el estadio America First Field, ubicado en Sandy, Utah.
El presente de ambos equipos
Real Salt Lake llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras caer por 2-0 ante New York City FC en su presentación anterior. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC también busca enderezar el rumbo después de haber sufrido una derrota por 2-1 frente a Austin FC en la fecha pasada.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos arriban a este cruce en situaciones similares, intentando dejar atrás resultados adversos para escalar posiciones en la tabla de la temporada 2026 de la MLS. La necesidad de sumar puntos tras las últimas caídas será el factor común en el campo de juego del America First Field.
Lo que está en juego
Este duelo es fundamental para ambos equipos en su búsqueda por mejorar su rendimiento en la etapa regular del torneo. Una victoria permitirá al ganador retomar la confianza y seguir escalando posiciones, mientras que un resultado negativo complicaría sus aspiraciones de cara a los próximos desafíos en la competencia.
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