El encuentro entre Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps FC, correspondiente a la jornada 38 de la MLS, se disputará este sábado 28 de noviembre a las 00.00 h en el estadio America First Field, ubicado en Sandy, Utah.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos está marcado por su enfrentamiento reciente. Real Salt Lake llega a este compromiso tras haber sufrido una derrota por 2-0 frente a su rival de turno, Vancouver Whitecaps FC. Por el contrario, el equipo visitante arriba con la confianza alta tras haber conseguido una victoria en ese mismo encuentro ante Real Salt Lake, reafirmando su buen momento en el cierre de la temporada.

Números que anticipan el duelo

Las estadísticas recientes reflejan una paridad competitiva, aunque el último antecedente directo favoreció a Vancouver Whitecaps FC. El historial inmediato entre ambos equipos en esta serie de partidos consecutivos muestra la capacidad de los Whitecaps para neutralizar el ataque de Real Salt Lake, manteniendo su arco en cero en el choque previo.

Lo que está en juego

Para Real Salt Lake, este partido representa la oportunidad inmediata de revancha y de cerrar la jornada 38 de la MLS con un resultado positivo ante su público. Para Vancouver Whitecaps FC, el objetivo es capitalizar el impulso de su reciente victoria para escalar posiciones y concluir la temporada con una racha positiva frente a un rival directo.