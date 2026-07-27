Receso de la Fórmula 1: cuándo se vuelve a correr, con Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Hungría en Hungaroring, llegó a su tradicional receso del verano de Europa, en el que las 11 escuderías y los 22 pilotos se reorganizan para afrontar la segunda parte del torneo en la buscarán los objetivos planteados a principios de año.

La primera parte tuvo 11 de las 13 carreras programadas en el fixture porque se cancelaron los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. No obstante, en las últimas horas la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que el primero se reprogramó para entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang en Malasia. Así, solo queda saber si el GP de Arabia Saudita también se disputará en otro trazado.

Kimi Antonelli ganó seis carreras en la primera parte del año y lidera el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 ATTILA KISBENEDEK - AFP

El Gran Circo no tiene actividad durante casi un mes. La próxima carrera será el GP de Países Bajos en Zandvoort el fin de semana del domingo 23 de agosto. Será la décimosegunda prueba del año del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 219 puntos contra los 169 de Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine), marcha 12° con 19 tantos en la que ya es su mejor producción desde que debutó en la máxima categoría en 2024 con Williams.

Mercedes lidera la tabla de constructores con 379 puntos gracias a Antonelli y George Russell. Por detrás continúa Ferrari con 307 tantos mientras que Alpine marcha sexto con 61 con la unidades del argentino y de su compañero Pierre Gasly.

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Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2026

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