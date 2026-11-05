Saltar al contenido principal
LA NACION

Reducido de la Primera Nacional: formato y cruces por el segundo ascenso

15 clubes de la Segunda División del fútbol argentino competirán por subir a la Primera en un playoffs que contempla cuatro rondas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Ferro no pudo acceder a la final de la Primera Nacional y buscará ascender en el Reducido
Ferro no pudo acceder a la final de la Primera Nacional y buscará ascender en el Reducido@FerroOficial

La Liga Profesional (LPF) 2026 ya tiene definido sus descensos a la Primera Nacional y son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata, los cuales serán reemplazados por dos clubes que subirán de la segunda categoría a través de la obtención del título y del Reducido.

Godoy Cruz y Tristán Suárez, líderes de los grupos A y B, respectivamente; disputará la final para saber qué equipo se queda con el trofeo y el primer boleto a la élite. El perdedor tendrá una segunda chance para ascender a través del playoff que iniciará con los equipos ubicados entre el segundo y octavo lugar de las zonas A y B.

Los clubes que comenzarán el Reducido son Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón de Santa Fe, Almirante Brown, Ciudad Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires, quienes decantaron del Grupo A; junto a Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro de Salta.

Todos ellos disputarán la primera ronda a partido único en el estadio del mejor posicionado en la primera etapa y los siete ganadores de la llave avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se incorporará el perdedor de la final (Godoy Cruz o Tristán Suárez).

Reducido - Primera ronda

  • Ferro (2A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8B)
  • Atlanta (2B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (8A)
  • Deportivo Morón (3A) vs. Colegiales (7B)
  • Temperley (3B) vs. Ciudad de Bolívar (7A)
  • Deportivo Madryn (4A) vs. Deportivo Maipú (6B)
  • Gimnasia de Jujuy (4B) vs. Almirante Brown (6A)
  • Colón de Santa Fe (5A) vs. Midland (5B)
Los cruces de la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional
Los cruces de la primera ronda del Reducido de la Primera NacionalCanchallena

La particularidad que tiene el certamen es la ventaja deportiva en cada cruce para el mejor ubicado en la primera etapa. Es así que en caso de igualdad, avanzará de fase el club que haya tenido una instancia inicial superadora.

Tantos los cuartos de final como las semifinales serán con juegos de ida y vuelta mientras que la definición también, pero sin ventaja deportiva para ningún contendiente al segundo ascenso.

Cronograma del Reducido

  • Primera fase - 14 de noviembre
  • Cuartos de final - Ida: 21 de noviembre
  • Cuartos de final - Vuelta: 28 de noviembre
  • Semifinales - Ida: 5 de diciembre
  • Semifinales - Vuelta: 12 de diciembre
  • Final - Ida: 19 de diciembre
  • Final - Vuelta: 26 de diciembre
LA NACION
Primera NacionalFútbol argentinoFútbol de ascensoGodoy Cruz (Mza)Tristán Suárez
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Scaloni, como en 2018: un plantel muy rejuvenecido y varios mundialistas que quedan atrás
    1

    La nueva selección argentina de Scaloni: sin Messi, con menos mundialistas y gran renovación

  2. El recuerdo del fundador de Colo Colo, muerto de forma similar a Jesús de Miguel y que generó un luto permanente
    2

    La tragedia de Jesús de Miguel y el recuerdo de David Arellano, el primer gran ídolo del fútbol chileno que murió en Valladolid

  3. El asombro de un jugador de Suiza sobre lo que significó enfrentar a Messi en el Mundial
    3

    El recuerdo de Denis Zakaria, de Suiza, sobre enfrentar a Lionel Messi en el Mundial

  4. De rechazar a Italia a ganarse un lugar en Argentina: la oportunidad que tanto esperó Soulé
    4

    Matías Soulé, el futbolista que rechazó a Italia por amor a Argentina y ahora busca su lugar en la era post Messi