Reducido de la Primera Nacional: formato y cruces por el segundo ascenso

La Liga Profesional (LPF) 2026 ya tiene definido sus descensos a la Primera Nacional y son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata, los cuales serán reemplazados por dos clubes que subirán de la segunda categoría a través de la obtención del título y del Reducido.

Godoy Cruz y Tristán Suárez, líderes de los grupos A y B, respectivamente; disputará la final para saber qué equipo se queda con el trofeo y el primer boleto a la élite. El perdedor tendrá una segunda chance para ascender a través del playoff que iniciará con los equipos ubicados entre el segundo y octavo lugar de las zonas A y B.

Los clubes que comenzarán el Reducido son Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón de Santa Fe, Almirante Brown, Ciudad Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires, quienes decantaron del Grupo A; junto a Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro de Salta.

Todos ellos disputarán la primera ronda a partido único en el estadio del mejor posicionado en la primera etapa y los siete ganadores de la llave avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se incorporará el perdedor de la final (Godoy Cruz o Tristán Suárez).

Reducido - Primera ronda

Ferro (2A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8B)

Atlanta (2B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (8A)

Deportivo Morón (3A) vs. Colegiales (7B)

Temperley (3B) vs. Ciudad de Bolívar (7A)

Deportivo Madryn (4A) vs. Deportivo Maipú (6B)

Gimnasia de Jujuy (4B) vs. Almirante Brown (6A)

Colón de Santa Fe (5A) vs. Midland (5B)

Los cruces de la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional Canchallena

La particularidad que tiene el certamen es la ventaja deportiva en cada cruce para el mejor ubicado en la primera etapa. Es así que en caso de igualdad, avanzará de fase el club que haya tenido una instancia inicial superadora.

Tantos los cuartos de final como las semifinales serán con juegos de ida y vuelta mientras que la definición también, pero sin ventaja deportiva para ningún contendiente al segundo ascenso.

Cronograma del Reducido