Remo vs. Santos por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Remo y Santos, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 18.30 h en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos marca realidades opuestas tras sus últimas presentaciones. Remo llega al compromiso con la necesidad de recuperarse tras haber caído por 2-1 ante Bahia en su anterior encuentro. Por el contrario, el Santos atraviesa un buen momento anímico luego de imponerse por 2-1 frente a Cruzeiro en su último partido disputado.

Números que anticipan el duelo

El factor localía será determinante para el Remo, que buscará aprovechar el respaldo de su público en el Mangueirão para frenar la inercia positiva del equipo paulista. El Santos, que llega con la confianza alta tras su reciente victoria, intentará mantener su solidez competitiva en condición de visitante en esta etapa avanzada de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Para Remo, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones y estabilizar su rendimiento en el certamen. Santos, por su parte, intentará capitalizar su buen momento para mantenerse firme en la tabla y seguir escalando puestos en la clasificación general del Brasileirao Serie A.