Remo vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Remo recibe a Vitória en la jornada 20 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Remo y Vitória, correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 26 de julio a las 19.30 h. El escenario del duelo será el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.
El momento de los equipos
Remo llega al compromiso tras una reciente derrota por 3-0 frente a Corinthians, buscando recuperar terreno en la competencia. Por su parte, Vitória arriba al duelo en Belém luego de haber igualado 0-0 ante Botafogo en su última presentación, manteniendo una postura de solidez defensiva que intentará ratificar como visitante.
Números que anticipan el duelo
El encuentro pone frente a frente a dos realidades contrapuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras el local busca cortar una racha negativa tras caer ante el Timao, la visita llega con la confianza de haber sumado en su último encuentro fuera de casa ante un rival de peso.
Lo que está en juego
Para el Remo, el objetivo principal es reponerse de la caída en la fecha anterior y aprovechar la localía en el Mangueirão para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao. Vitória, en tanto, buscará capitalizar su buen momento defensivo para sumar puntos vitales lejos de su casa y mantenerse competitivo en la segunda mitad del certamen.
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