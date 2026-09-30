Republic of Ireland vs. Austria por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Republic of Ireland y Austria en el marco de la jornada 3 del grupo B3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Republic of Ireland y Austria, correspondiente al grupo B3, se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el Aviva Stadium, ubicado en la ciudad de Dublin.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan al compromiso con confianza tras haber logrado resultados positivos en sus presentaciones anteriores. La selección de Republic of Ireland arriba tras imponerse 3-0 ante Israel, mientras que Austria llega motivada luego de superar 3-1 a Kosovo en su último encuentro oficial.
Estadísticas clave
El rendimiento reciente marca una tendencia favorable para ambos combinados en cuanto a capacidad goleadora, habiendo marcado tres tantos cada uno en sus triunfos más recientes. El enfrentamiento en el Aviva Stadium será determinante para consolidar el nivel ofensivo demostrado en la fecha previa por ambos planteles.
Lo que está en juego
Con la disputa de la tercera jornada del grupo B3, el resultado será vital para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones. Sumar de a tres permitiría a cualquiera de los dos equipos tomar el protagonismo en su zona y posicionarse mejor de cara a la continuidad del torneo continental.
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