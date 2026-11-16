Republic of Ireland vs. Kosovo, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Republic of Ireland y Kosovo, correspondiente al grupo B3, se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el Aviva Stadium, ubicado en la ciudad de Dublin.

El momento de los equipos

Republic of Ireland llega al compromiso tras haber caído por 1-0 en su última presentación frente a Austria, buscando recuperarse ante su gente. Por otro lado, el seleccionado de Kosovo afronta el duelo luego de haber empatado sin goles contra Israel en su anterior encuentro de la competición.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan a esta última fecha de la fase de grupos con realidades distintas en cuanto a sus resultados inmediatos: mientras que los locales intentarán romper su racha negativa tras la derrota, la visita buscará aprovechar la solidez defensiva demostrada en su reciente igualdad para sumar unidades valiosas fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para definir las posiciones finales dentro del grupo B3. Ambos combinados nacionales buscarán cerrar su participación en esta fase del torneo sumando puntos que permitan mejorar su escalafón en la clasificación general de la Liga de Naciones.