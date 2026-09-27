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República de Corea vs. Uruguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo amistoso internacional y de preparación para los próximos desafíos oficiales; todo lo que hay que saber antes del partido.

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República de Corea vs. Uruguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
República de Corea vs. Uruguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre República de Corea y Uruguay se disputará este lunes 28 de septiembre a las 08.00 h en el Seoul World Cup Stadium, ubicado en la ciudad de Seoul, en el marco de una fecha de amistoso internacional 2026.

El momento de los equipos

La República de Corea llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-0 frente a Ecuador en su presentación anterior. Por el contrario, Uruguay busca recuperarse en suelo asiático luego de la derrota sufrida por 3-1 ante Japón en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

El seleccionado coreano intentará hacer valer su localía en el Seoul World Cup Stadium para mantener la contundencia ofensiva mostrada frente a los ecuatorianos. El conjunto charrúa, por su parte, intentará ajustar sus líneas defensivas tras el resultado adverso ante el combinado nipón para reencontrarse con su mejor versión futbolística.

Lo que está en juego

Este cruce representa una oportunidad clave para ambos directores técnicos para probar variantes tácticas y consolidar esquemas de juego de cara a las próximas etapas de competencia oficial. Para la República de Corea, el objetivo es ratificar su buen momento; para Uruguay, el partido es fundamental para revertir la imagen negativa de su última actuación.

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