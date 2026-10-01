República de Corea vs. Venezuela, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre República de Corea y Venezuela, correspondiente a un amistoso internacional, se disputará este viernes 2 de octubre a las 08.00 h en el Ulsan Munsu Football Stadium, ubicado en la ciudad de Ulsan.

El presente de ambos seleccionados

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la intención de revertir su imagen tras resultados adversos en sus presentaciones más recientes. La selección de la República de Corea afronta este duelo tras caer ante Uruguay por 4 a 1, mientras que el combinado de Venezuela viene de registrar una derrota por 2 a 1 frente a Japón.

Estadísticas y antecedentes

El choque en Ulsan representa una oportunidad para que tanto los asiáticos como los sudamericanos ajusten piezas tácticas. El rendimiento de Corea del Sur en casa buscará ser el factor diferencial, frente a una Venezuela que busca solidez fuera de su territorio tras el traspié sufrido en su última escala internacional.

Lo que está en juego

Más allá de que se trata de un partido de preparación, el resultado es fundamental para el rodaje de los planteles de cara a los compromisos eliminatorios y torneos continentales que forman parte de la agenda del 2026. Ambos entrenadores aprovecharán la jornada 1 de esta serie de amistosos para evaluar nuevas alternativas tácticas y consolidar la estructura del equipo.