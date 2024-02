escuchar

Este fin de semana el fútbol español se robó todos las miradas por un vergonzoso episodió que sucedió en un partido entre Mensajero y Agrupación Deportiva Llerenense, dos equipos de categorías bajas, cuando un hombre saltó al campo de juega para agredir a jugador.

El episodio sucedió después de que Mensajero perdiera 0-1 ante Llerenense por la permanencia en Segunda RFEF. La secuencia empezó cuando un hincha del equipo derrotado enfrentó a un jugador visitante y empezó a darle golpes en la cara, mientras su propio hijo intentaba detenerlo. En las imágenes se evidenció que el menor intentó llevarse a su padre de la pelea, pero el hombre estaba descontrolado y no hizo caso a la petición del menor. Segundos después, otro hombre saltó al campo y pudo detener al agresor, aunque el hincha quería continuar la pelea.

Qué pena que sigan ocurriendo estas cosas en el fútbol. Ayer, en el Mensajero-Llerenense de 2ª RFEF, aficionados locales saltaron al campo para intentar agredir a los visitantes al término del encuentro



📽️@deportesCEX pic.twitter.com/kU1xfeXlSe — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 26, 2024

Tras el episodio de violencia que se vivió entre ambos equipos, el club Mensajero se refirió a lo sucedido. “El Club Deportivo Mensajero quiere condenar los hechos acaecidos tras el encuentro disputado ante la AD Llerenense, correspondiente a la 24ª jornada del Grupo V de la Segunda RFEF. Una vez finalizado dicho partido, varios aficionados saltaron al terreno de juego, cosa que el árbitro del choque registró en el acta. La directiva repulsa cualquier conducta violenta de esta u otra índole y trabaja internamente en la erradicación de este tipo de prácticas, que no van acorde con los valores que se promueven desde el club. Asimismo, la afición del Mensajero es modélica y los mentado hechos no representan a la masa social de un club centenario y con una trayectoria contrastada en el fútbol nacional”, dice el comunicado. Hasta la fecha no hay detenidos y se desconocen las posibles sanciones.

En 2014 se vivió uno de los momentos más violentos que tuvo lugar en Sevilla con el fallecimiento Francisco Javier Romero Taboada, un aficionado del Deportivo La Coruña involucrado en la pelea entre ultras del Deportivo y el Atlético. El hombre, de 43 años, era miembro de los “Riazor Blues” y había recibido golpes en la reyerta entre los radicales de uno y otro, lo sucedido le causó la muerta.

Varios de los acusados a su llegada al juicio por la reyerta que acabó con la muerte el 30 de noviembre de 2014 de Francisco Javier Romero, conocido como 'Jimmy', en el Juzgado de lo Penal 23 de Madrid, a 1 de diciembre de 2022, en Madrid

Tras lo sucedido, la Secretaria de Estado del interior, el consejo Superior de Deportes y LaLiga unieron fuerzas para erradicar la violencia en el fútbol español. Según las autoridades deportivas, su plan estratégico elaborado en el 2015 funcionaría para combatir los actos violentos dentro del campo de juego. En España los jugadores no solamente son agredidos físicamente, sino varios verbalmente. El fútbol profesional se convirtió en un escenario donde los incidentes de racismo son constantes. De Vinicius a Wilfred, pasando por Marcelo, Umtiti, Kameni, Ronaldo, Dani Alves y Eto’o, entre otros.

El 21 de mayo de 2023 Vinicius dijo basta. El delantero, víctima además de diez incidentes racistas, registrados por LaLiga, desde 2021, identificó a un aficionado de Mestalla, que le profirió insultos y gestos racistas, y se encaró con él. El jugador del Real Madrid expresó su molestar en su red social y dijo que los actos de racismos son por varias ciudades de España. “El discurso siempre recae en ‘casos aislados’, ‘un hincha’. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España. El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Tampoco culparme para justificar actos delictivos. Esto no es fútbol, es inhumano”. Por ultimo, añadió: “Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchas esta temporada. Deseos de muerte, muñeco ahorcado, muchos gritos criminales... Todo registrado”, dijo el brasileño.

Espectadores despliegan la pancarta con la frase "Vinicius Somos Todos, Basta Ya" en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano por la Liga de España, el miércoles 24 de mayo de 2023

Otro jugador que fue víctima de racismo es Iñaki Williams, del Athletic Club (Bilbao): el jugador dijo que en varias oportunidades los hinchas lo atacaron. Primero sucedió el 21 de agosto de 2016 durante un encuentro con Sporting de Gijón cuando los hinchas le omitieron sonidos “imitando la onomatopeya del mono”.

Iñaki Williams, del Athletic Club

Otra estrella de que vivió actos racistas fue brasileño Marcelo, exjugador del Real Madrid. En un clásico entre Real Madrid y Atlético en febrero de 2014 en el estadio Santiago Bernabéu, se escuchó: “Marcelo es un mono”, “No es tu padre” y “Esperamos que tu padre muera”, gritaron contra Marcelo y su hijo, que saltó al campo para abrazar a su padre tras el encuentro.

LA NACION