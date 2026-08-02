Resultado de Boca vs. Newell’s, por el Torneo Clausura 2026

Newell’s y Boca se enfrentaron en el marco de la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscaban la recuperación después de sus últimas derrotas, pero nadie logró imponerse. El partido se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con arbitraje de Andrés Merlos, y finalizó 2 a 2 por los goles de Matías Cóccaro y Luca Regiardo para el local, y se Santiago Ascacíbar y Alan Velasco. El resumen del encuentro se puede revivir en canchallena.com.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka venía de perder por la mínima diferencia con Independiente, como visitante, por lo que quería volver al triunfo para alejarse de la zona baja y, en consecuencia, de un posible descenso a la Primera Nacional. El empate en el Coloso del Parque lo deja momentáneamente en el cuarto puesto de su grupo, pero sigue complicado en las tablas en las que se definirán los equipos que perderán la categoría: está 24° en la Anual y 26° en la de promedios.

Newell's llegó a estar en ventaja ante Boca, pero finalmente empataron en el Coloso del Parque Juan José García - FOTOBAIRES

El xeneize, por su parte, sigue sin ganar en el certamen local, en el que previamente debutó con una inesperada e histórica goleada en contra por 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su primera visita al estadio Guillermo Laza. Luego debía jugar la segunda jornada ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera, pero el partido fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 19 por la cercanía con el encuentro ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en los que avanzó a octavos por penales. Tras el 2 a 2 de este domingo, quedó 13°.

En líneas generales, Boca fue superior. Tuvo un momento de alerta en el que recibió dos goles en menos de 10 minutos, pero luego se despertó y pasó a dominar el compromiso con claridad. El comienzo fue parejo hasta que llegó el primer gol del visitante a los 29′, cuando Sebastián Villa le envió un centro medido a Ascacíbar, quien cabeceó sin oposición para poner el 1 a 0 parcial.

Sebastián Villa felicita a Santiago Ascacíbar luego del primer gol de Boca ante Newell's Juan José García - FOTOBAIRES

El gol del 1 a 1 convirtió Cóccaro a los 5′ del segundo tiempo. Facundo Guch remató débil desde afuera del área y la pelota le cayó justo al delantero. El ex-Huracán controló, se sacó de encima a Leandro Paredes y definió con tranquilidad. El envión anímico le permitió a Newell’s animarse a ir a buscar la victoria e incluso ponerse en ventaja a los 13′ del complemento de la mano de Regiardo, que definió de primera al segundo palo desde la puerta de área y anotó un golazo.

A partir de ese momento, el equipo dirigido por el ‘Vasco’ Arruabarrena fue muy superior. En los 30′ restantes, que terminaron siendo casi 45′ por los minutos adicionados, presionó arriba, dominó la posesión de la pelota y tuvo varias chances de convertir. El 2 a 2 definitivo llegó a los 81′. Álvaro Montero sacó largo para Leonel Flores, quien ganó en velocidad y se fue casi hasta el fondo para enviar un centro rasante a la medialuna. Ahí Tomás Aranda, con un toque sutil, asistió a Velasco, quien sentenció el empate.