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Resultado de Boca vs. O’Higgins: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se impuso al club chileno en la ida de los playoffs; la vuelta será el jueves 30 de julio en Rancagua, Chile

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Boca derrotó a O'Higgins en la Bombonera con un gol de Miguel Merentiel; la vuelta se juega en una semana
Boca derrotó a O'Higgins en la Bombonera con un gol de Miguel Merentiel; la vuelta se juega en una semanaLUIS ROBAYO - AFP

Boca derrotó a O’Higgins por la mínima diferencia en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y, de esta manera, dio un paso importante en la serie de cara a la lucha por el boleto a octavos de final. El único gol del partido disputado en la Bombonera fue convertido por Miguel Merentiel tras una excelsa asistencia de tres dedos de Leandro Paredes, que fue titular cuatro días después de haber disputado la final del Mundial 2026 en la que España venció a la Argentina por 1 a 0.

*Noticia en desarrollo

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