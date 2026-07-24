Resultado de Boca vs. O’Higgins: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026

Boca derrotó a O’Higgins por la mínima diferencia en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y, de esta manera, dio un paso importante en la serie de cara a la lucha por el boleto a octavos de final. El único gol del partido disputado en la Bombonera fue convertido por Miguel Merentiel tras una excelsa asistencia de tres dedos de Leandro Paredes, que fue titular cuatro días después de haber disputado la final del Mundial 2026 en la que España venció a la Argentina por 1 a 0.

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