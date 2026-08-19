Resultado de Boca vs. Recoleta: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El xeneize goleó 4 a 0 en Paraguay y avanzó a cuartos de final con un global de 7 a 1; espera por San Pablo o Bolívar
- 3 minutos de lectura'
Boca Juniors goleó este martes como visitante a Recoleta de Paraguay 4 a 0 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa sudamericana 2026 que se disputó en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del uruguayo Andrés Matone y se clasificó a la próxima etapa con un global de 7 a 1 porque en la ida, como local en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ganó 3 a 1.
Santiago Ascacíbar abrió la cuenta para el xeneize a la media hora de juego y Sebastián Villa la amplió antes de que termine el primer tiempo. Con la serie sentenciada, Miguel Merentiel marcó el tercer tanto y Álan Velasco le puso cifras definitivas a un encuentro donde el entrenador Rodolfo Arruabarrena no contó con el capitán Leandro Paredes y aprovecó para darle descanso a futbolistas que acumulan muchos minutos. Además, debutó el ecuatoriano Enner Valencia y el juvenil defensor Facundo ‘Jagger’ Herrera.
- El combinado argentino espera en cuartos de final por el ganador de Bolívar de Bolivia vs. San Pablo, que en la ida igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz y se enfrentan este martes en Brasil.
En caso de avanzar hasta las semifinales, Boca Junios podría encontrarse con River Plate, que en octavos jugará vs. Independiente Santa Fe de Colombia y en cuartos tiene como hipotéticos oponentes a Vasco Da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.
Boca en la Copa Sudamericana
El xeneize participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.
Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.
Todas las participaciones de Boca en la Copa Sudamericana
- 2002: Octavos de final (eliminado por Gimnasia de La Plata).
- 2003: Cuartos de final (eliminado por Atlético Nacional de Medellín, Colombia).
- 2004: Campeón.
- 2005: Campeón.
- 2006: Octavos de final (eliminado por Nacional de Montevideo).
- 2007: Octavos de final (eliminado por San Pablo).
- 2008: Cuartos de final (eliminado por Internacional de Porto Alegre).
- 2009: Octavos de final (eliminado por Vélez).
- 2012: 16vos de final (eliminado por Independiente).
- 2014: Semifinales (eliminado por River).
- 2024: Octavos de final (eliminado por River).
- 1
River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Boca vs. Recoleta: horario y cómo ver el partido de este martes 18 de agosto
- 3
Independiente le ganó a Lanús por 3-1, se reposiciona en el torneo Clausura y espera el DT Jadson Viera
- 4
A qué hora juega Boca vs. Recoleta hoy, martes 18 de agosto