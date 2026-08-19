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Resultado de Boca vs. Recoleta: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026

El xeneize goleó 4 a 0 en Paraguay y avanzó a cuartos de final con un global de 7 a 1; espera por San Pablo o Bolívar

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Sebastián Villa marcó su primer gol en Boca desde que volvió al club
Sebastián Villa marcó su primer gol en Boca desde que volvió al clubJorge Saenz - AP

Boca Juniors goleó este martes como visitante a Recoleta de Paraguay 4 a 0 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa sudamericana 2026 que se disputó en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del uruguayo Andrés Matone y se clasificó a la próxima etapa con un global de 7 a 1 porque en la ida, como local en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ganó 3 a 1.

Santiago Ascacíbar abrió la cuenta para el xeneize a la media hora de juego y Sebastián Villa la amplió antes de que termine el primer tiempo. Con la serie sentenciada, Miguel Merentiel marcó el tercer tanto y Álan Velasco le puso cifras definitivas a un encuentro donde el entrenador Rodolfo Arruabarrena no contó con el capitán Leandro Paredes y aprovecó para darle descanso a futbolistas que acumulan muchos minutos. Además, debutó el ecuatoriano Enner Valencia y el juvenil defensor Facundo ‘Jagger’ Herrera.

  • El combinado argentino espera en cuartos de final por el ganador de Bolívar de Bolivia vs. San Pablo, que en la ida igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz y se enfrentan este martes en Brasil.

En caso de avanzar hasta las semifinales, Boca Junios podría encontrarse con River Plate, que en octavos jugará vs. Independiente Santa Fe de Colombia y en cuartos tiene como hipotéticos oponentes a Vasco Da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.

Alan Velasco cerró la cuenta de Boca en la goleada sobre Recoleta de Paraguay
Alan Velasco cerró la cuenta de Boca en la goleada sobre Recoleta de ParaguayJorge Saenz - AP

Boca en la Copa Sudamericana

El xeneize participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

Todas las participaciones de Boca en la Copa Sudamericana

  • 2002: Octavos de final (eliminado por Gimnasia de La Plata).
  • 2003: Cuartos de final (eliminado por Atlético Nacional de Medellín, Colombia).
  • 2004: Campeón.
  • 2005: Campeón.
  • 2006: Octavos de final (eliminado por Nacional de Montevideo).
  • 2007: Octavos de final (eliminado por San Pablo).
  • 2008: Cuartos de final (eliminado por Internacional de Porto Alegre).
  • 2009: Octavos de final (eliminado por Vélez).
  • 2012: 16vos de final (eliminado por Independiente).
  • 2014: Semifinales (eliminado por River).
  • 2024: Octavos de final (eliminado por River).
Boca fue bicampeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005
Boca fue bicampeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005Archivo
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