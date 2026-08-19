Resultado de Boca vs. Recoleta: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors goleó este martes como visitante a Recoleta de Paraguay 4 a 0 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa sudamericana 2026 que se disputó en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del uruguayo Andrés Matone y se clasificó a la próxima etapa con un global de 7 a 1 porque en la ida, como local en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ganó 3 a 1.

Santiago Ascacíbar abrió la cuenta para el xeneize a la media hora de juego y Sebastián Villa la amplió antes de que termine el primer tiempo. Con la serie sentenciada, Miguel Merentiel marcó el tercer tanto y Álan Velasco le puso cifras definitivas a un encuentro donde el entrenador Rodolfo Arruabarrena no contó con el capitán Leandro Paredes y aprovecó para darle descanso a futbolistas que acumulan muchos minutos. Además, debutó el ecuatoriano Enner Valencia y el juvenil defensor Facundo ‘Jagger’ Herrera.

El combinado argentino espera en cuartos de final por el ganador de Bolívar de Bolivia vs. San Pablo, que en la ida igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz y se enfrentan este martes en Brasil.

En caso de avanzar hasta las semifinales, Boca Junios podría encontrarse con River Plate, que en octavos jugará vs. Independiente Santa Fe de Colombia y en cuartos tiene como hipotéticos oponentes a Vasco Da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.

Alan Velasco cerró la cuenta de Boca en la goleada sobre Recoleta de Paraguay Jorge Saenz - AP

Boca en la Copa Sudamericana

El xeneize participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

Todas las participaciones de Boca en la Copa Sudamericana

2002: Octavos de final (eliminado por Gimnasia de La Plata).

2003: Cuartos de final (eliminado por Atlético Nacional de Medellín, Colombia).

2004: Campeón.

2005: Campeón.

2006: Octavos de final (eliminado por Nacional de Montevideo).

2007: Octavos de final (eliminado por San Pablo).

2008: Cuartos de final (eliminado por Internacional de Porto Alegre).

2009: Octavos de final (eliminado por Vélez).

2012: 16vos de final (eliminado por Independiente).

2014: Semifinales (eliminado por River).

2024: Octavos de final (eliminado por River).