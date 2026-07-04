Resultado de Colombia vs. Ghana: quién ganó el partido del Mundial 2026

Colombia derrotó a Ghana por la mínima diferencia en los 16vos de final del Mundial 2026 y, de esta manera, se clasificó a octavos, instancia en la que se verá las caras con Suiza, que dejó en el camino a Argelia. El gol de la victoria fue convertido por Jhon Arias en el primer tiempo, luego de un gran centro de Luis Suárez, que ingresó a los 7′ de la etapa inicial por una molestia muscular de Jhon Córdoba. El resumen del encuentro está disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo fue más que su rival y, por sobre todas las cosas, estuvo fino en los metros finales para llevar peligro al arco defendido por Lawrence Ati-Zigi, una de las revelaciones de lo que va de la Copa del Mundo bajo los tres palos. Los sudamericanos dominaron la posesión de la pelota y tuvieron las chances más claras, pero no lograron aumentar la ventaja a pesar de contar con varias ocasiones de peligro.

*Noticia en desarrollo