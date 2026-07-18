Resultado de Francia vs. Inglaterra: quién ganó el partido del tercer puesto del Mundial

En uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026, Inglaterra derrotó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto. El seleccionado británico fue una tromba en el primer tiempo y se fue al descanso con un 4 a 0 a favor gracias a un doblete de Bukayo Saka y sendas anotaciones de Declan Rice y Ezri Konsa. Sin embargo, el combinado galo se despertó en el complemento y llegó a ponerse 4 a 3 con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola. Así y todo, no logró empatar y todo se definió por los tantos de Saka y Jude Bellingham para los británicos, y de Ousmane Dembélé para los galos. El resumen está disponible en canchallena.com.

En el primer tiempo, los Tres Leones mostraron su mejor versión y brillaron en la Ciudad Mágica. Rice abrió el marcador a los 3′, cuando recuperó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó con espacios y definió con un remate colocado desde afuera del área para vencer a Mike Maignan. A los 18′, Konsa aprovechó un gran centro del propio Rice, le ganó en las alturas a Adrien Rabiot y anotó el 2 a 0 parcial.

Declan Rice abrió el marcador ante Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

El tercero llegó a los 36′ de la mano de Saka. Tras un contraataque, Marcus Rashford quedó mano a mano con Maignan, que tapó el primer remate. En el rebote, Saka buscó definir con el arco vacío, pero un defensor evitó el gol sobre la línea. La jugada continuó, Rashford volvió a controlar la pelota y asistió a Saka, que esta vez solo tuvo que empujarla para anotar el primero de sus tres goles en este encuentro. En el cierre del segundo tiempo, a los 46′, Saka volvió a anotar luego de un gran pase filtrado de Eberechi Eze.

Francia se activó en el complemento. A los 48′, Mbappé aprovechó una asistencia de Michael Olise y descontó. Luego, a los 54′, Bradley Barcola encaró con decisión por el sector izquierdo, ingresó al área y definió al primer palo para vencer al arquero inglés Dean Henderson. El 4 a 3 parcial llegó a los 66′ y fue nuevamente gracias a Mbappé, que armó una pared con Olise, ingresó al área y definió de zurda con un remate inatajable para llegar a los 10 goles en esta Copa del Mundo y a los 22 en todas sus participaciones mundialistas. Gracias a esto pasó a ser el máximo goleador del certamen actual y también de la historia del torneo.

Cuando todo parecía encaminarse para el empate francés, Malo Gusto le cometió una infracción dentro del área francesa a Djed Spence y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela sancionó penal. Jude Bellingham, que había ingresado recientemente, agarró la pelota y simuló prepararse para patear, pero le cedió el remate a Saka para que concrete su hat-trick, algo que logró con creces.

Bukayo Saka convirtió un hat-trick y se llevó la pelota en el penúltimo partido del Mundial 2026 LUKE HALES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los 96′, el seleccionado que este sábado despidió al técnico más exitoso de su historia, Didier Deschamps, volvió a descontar y se puso 5 a 4 con un tanto de Dembélé. Sin embargo, Bellingham sentenció el 6 a 4 con un golazo. Encabezó un contraataque en soledad, encaró desde la mitad de la cancha, dejó en el camino a Maxence Lacroix con un recorte hacia el centro, eludió a Maignan con otra gambeta y definió de caño ante el cierre desesperado de Dayot Upamecano para darle la medalla de bronce a Inglaterra.