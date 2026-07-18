Resultado de River vs. Aldosivi: quién ganó el partido de la Copa Argentina 2026

En pleno clima mundialista, a dos días de la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España, el fútbol argentino regresó con la continuidad de la Copa Argentina 2026. El certamen más federal del país volvió a estar en el foco por una nueva sorpresa, mucho más inesperada que de costumbre: Aldosivi le ganó 3 a 1 a River y lo eliminó en 16vos de final. El resumen del partido de puede ver en canchallena.com.

Al Millonario no le bastó con la reestructuración del plantel, con el estreno de cuatro refuerzos ni con la fuerte puesta punto que realizó en España, que contó con un empate 2 a 2 ante Flamengo en un amistoso como parte de la preparación. Jugó un partido para el olvido, fue superado táctica y físicamente por el Tiburón y volvió a quedarse afuera de la Copa Argentina en la segunda ronda al igual que en 2024, cuando cayó por penales ante Temperley.

El 'Chacho' Coudet catalogó como un "papelón" la derrota frente a Aldosivi en los 16vos de final X @Copa_Argentina

El club marplatense, dirigido por Israel Damonte, derrotó sin inconvenientes al subcampeón del Torneo Apertura 2026 gracias a las anotaciones de Tomás Fernández por duplicado y Nicolás Cordero (Rafael Santos Borré descontó a los 87′, cuando ya no había posibilidades de igualar el encuentro). El delantero colombiano regresó a River en este mercado de pases y se sumó a las llegadas de Giovanni González, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán y Nicolás Otamendi, que se sumará al plantel cuando termine el Mundial.

El problema para el conjunto de Núñez es que el tiempo apremia. Y la hinchada exige resultados urgentes. Tras un mal primer semestre aún a pesar de haber llegado a la final del Apertura, donde perdió 3 a 2 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo está obligado a mejorar. Y este primer paso del segundo semestre del año no ayuda. En el horizonte aparecen la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, y en ambos tiene que pelear por el título.

Lautaro Pereyra celebra el descuento de River, que no dio la talla ante un Aldosivi que se mostró fuerte X @Copa_Argentina

Por otro lado, la Copa Argentina le sigue siendo esquiva al segundo máximo ganador de la historia del torneo. Su última consagración fue en 2019, cuando venció a Central Córdoba por 3 a 0 en la final. Desde entonces quedó eliminado dos veces en 16vos de final (vs. Temperley y Aldosivi), una en octavos (vs. Boca), una en cuartos (vs. Patronato) y otra en semifinales (vs. Independiente Rivadavia).

El próximo desafío del Millonario será el sábado 25 de julio a las 19.15, en el estadio Monumental, ante Barracas Central, por la fecha 1 de la zona B del Torneo Clausura 2026. Más adelante también deberá afrontar los octavos de final de la Sudamericana ante el ganador de la llave de playoffs entre Independiente Santa Fe (Colombia) y Caracas (Venezuela). La serie de ida y vuelta se disputará en las semanas del 12 y 19 de agosto.