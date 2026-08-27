Resultado de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe derrotó a River por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El club cafetero se impuso desde los doce pasos luego de empatar 1 a 1 en el resultado global producto de ese mismo resultado en la vuelta de este jueves, disputada en el estadio Monumental, por los goles de Sebastián Driussi -R- y Franco Fagúndez -I-.

Durante 75’, el combinado del barrio porteño de Núñez mostró su mejor versión en mucho tiempo. Con el empuje de su gente, en un Monumental colmado, fue muy superior a su rival de turno. El conjunto colombiano no podía agarrar la pelota y mucho menos inquietar al arquero riverplatense Santiago Beltrán, que jugaba casi como líbero. Gonzalo Montiel se mantuvo en un nivel altísimo al igual que Marcos Acuña, Tobías Andrada y Thiago Almada. Y el visitante sufrió.

Tras un primer tiempo repleto de ocasiones de peligro para el equipo dirigido por Eduardo Coudet, se fueron al descanso con un 0 a 0 que hasta ese momento tenía poco sustento. Y la explicación estaba en la falta de efectividad de River, un problema recurrente desde que el ‘Chacho’ llegó al club. La diferencia con los partidos anteriores del semestre en curso fue que hubo varios remates de media distancia, principalmente en los pies de Almada. Pero no llegaron a buen puerto.

En la segunda mitad, todo siguió igual. El local mantuvo la posesión de la pelota mientras Independiente Santa Fe se replegaba para evitar quedar en desventaja. Sin embargo, a los 52′ y después de varias atajadas de Weibmar Asprilla, Driussi abrió el marcador. Montiel se proyectó por la derecha como durante toda la noche y, después de una buena jugada colectiva, recibió un gran pase y asistió al ex-Austin con un buscapié preciso al segundo palo.

*Noticia en desarrollo