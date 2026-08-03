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Resultado de River vs. Rosario Central: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

El encuentro correspondiente a la fecha 3 del Grupo B se llevó a cabo en el estadio Monumental, con Nicolás Ramírez como el encargado de impartir justicia

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Con un gol en contra de Nicolás Otamendi, River cayó ante Rosario Central y estiró su mala racha
Con un gol en contra de Nicolás Otamendi, River cayó ante Rosario Central y estiró su mala rachaManuel Cortina - LA NACION

River y Rosario Central se enfrentaron en el marco de la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscaban la recuperación después de un comienzo con el pie izquierdo. El partido se disputó en el estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y el que festejó fue el visitante, que se impuso por la mínima diferencia con un gol en contra de Nicolás Otamendi. El resumen del encuentro se puede revivir en canchallena.com.

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