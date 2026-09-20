Resultado de San Lorenzo vs. Boca: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors venció este domingo a San Lorenzo 2 a 0 como visitante en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026 y se afianzó en los puestos de clasificación a los playoffs.

El xeneize anotó ambos goles en el segundo tiempo de un cotejo que terminó bajó un diluvio y con el campo de juego anegado en varios sectores. Primero, a los 57′, Leandro Lozano definió con un remate de zurda un contraataque muy bien elaborado y, poco después, Miguel Merentiel empujó en el área chica y centro de Lautaro Blanco.

El equipo azulgrana jugó desde el minuto 31 con un futbolista menos por la expulsión de Manuel Insaurralde tras propinarle un planchazo en el gemelo izquierdo a Santiago Ascacíbar. En la misma jugada, antes, el volante había cometido otra infracción sobre Leandro Paredes, pero el juez dio continuidad y derivó en la acción en la que golpeó a Ascacíbar.

Con este resultado, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena llegó a los 17 puntos y alcanzó a Vélez y Gimnasia de Mendoza, pero ambos se ubican por encima por diferencia de goles y, por eso, quedó quinto. El Lobo mendocino igualó con Deportivo Riestra 0 a 0 mientras que el Fortín recibe este domingo a Tigre.

El combinado de Rubén Darío Insúa, por su parte, permanece décimo con 11 unidades producto de tres victorias, dos igualdades y cinco caídas. Es decir, está afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la Tabla Anual, Boca escaló hasta el segundo puesto con 47 puntos y quedó a solo una unidad de Independiente Rivadavia de Mendoza y en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Si bien tiene la misma cantidad que unidades que Argentinos Juniors, está por encima por diferencia de goles (+16 contra +9).

San Lorenzo, en contrapartida, continúa vigésimo con apenas 30 tantos y muy lejos de los equipos que están accediendo a las copas internacionales de la próxima temporada teniendo en cuenta que restan solo seis fechas para concluir el calendario.

En la próxima jornada del Torneo Clausura, la undécima, el Ciclón visitará a Defensa y Justicia el sábado 25 de septiembre en Florencio Varela mientras que el xeneize recibirá un día después a Unión de Santa Fe en la Bombonera.

Últimos cinco partidos entre San Lorenzo y Boca

Torneo Clausura 2026 - Fecha 10: San Lorenzo 0-2 Boca ( Leandro Lozano y Miguel Merentiel).

y Miguel Merentiel). Torneo Apertura 2026 - Fecha 10: Boca 1-1 San Lorenzo (Santiago Ascacíbar -B-; Gregorio Rodriguez -SL-).

(Santiago Ascacíbar -B-; Gregorio Rodriguez -SL-). Liga Profesional 2024 - Fecha 11: Boca 3-2 San Lorenzo (Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel -B-; Andrés Vombergar e Iván Leguizamón -p- -SL-).

(Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel -B-; Andrés Vombergar e Iván Leguizamón -p- -SL-). Copa de la Liga Profesional 2024 - Fecha 12: Boca 2-1 San Lorenzo (Edinson Cavani y Miguel Merentiel -B- y Adam Bareiro -SL-).

(Edinson Cavani y Miguel Merentiel -B- y Adam Bareiro -SL-). Copa de la Liga Profesional 2023 - Fecha 12: San Lorenzo 1-1 Boca (Adam Bareiro -SL- y Miguel Merentiel -B-).