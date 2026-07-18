Resultados de España en el Mundial 2026: así fue el camino del rival de la selección argentina a la final

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El equipo europeo, que solamente ganó una vez la Copa del Mundo, llega a la definición con números contundentes, entre ellos el de haber recibido solo un gol en contra
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La selección de España llegó al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 como una de las máximas favoritas a quedarse con el título y cumplió con creces con esa condición hasta instalarse en la definición, más allá de un arranque con un resultado sorpresivo que puso en duda su candidatura.
- Para acceder hasta la final, en la que este domingo se enfrentará a la selección argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, disputó siete partidos con seis triunfos y un empate. En total, anotó 13 goles y recibió apenas uno -es el equipo menos goleado-.
La Furia Roja empezó el campeonato en el Grupo H y lideró con siete puntos. En su primer encuentro, igualó ante sorpresiva selección de Cabo Verde 0 a 0 y puso en “veremos” su condición de candidata. Sin embargo, luego goleó a Arabia Saudita 4 a 0 y dejó en claro para qué estaba. En el cierre de la primera etapa, no la pasó del todo bien con Uruguay, pero ganó 1 a 0.
Lo mejor del conjunto dirigido por Luis De la Fuente se vio en los cruces de eliminación directa. En 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 participantes, vapuleó a Austria 3 a 0 y en octavos sacó a Portugal, otra favorita, con un 1 a 0. En cuartos, Bélgica le marcó el único tanto que sufrió en el campeonato, pero la Furia Roja se impuso 2 a 1 y avanzó.
En semifinales, España dio una exhibición ante Francia, el máximo candidato a la corona por lo que había demostrado en la Copa del Mundo. En el estadio de Dallas, le dio una paliza táctica a su rival, lo neutralizó al máximo y lo doblegó 2 a 0 en un juego sin demasiadas situaciones de peligro en el que abrió el marcador con un penal de Mikel Oyarzábal.
En el complemento, Pedro Porro quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan tras una gran pared con Dani Olmo y estableció el resultado definitivo en un juego en el que nunca puso en peligro su triunfo.
Los españoles jugarán la segunda final de la historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario con gol de Andrés Iniesta, resultado con el que logró la única estrella que tiene en su vitrina.
De los ocho equipos que saben lo que es levantar la Copa del Mundo, es uno de los que menos historia tiene porque disputó, incluida ésta, 17 de las 23 ediciones y solo llegó hasta las semifinales en Brasil 1950, cita en la que se ubicó cuarto. A excepción de ese torneo, el que ganó en Sudáfrica 2010 y el actual, nunca superó los cuartos de final.
Su prestigio lo construyó a partir de Argentina 1978. Desde entonces, no se ausentó de ninguna Copa del Mundo y lleva 13 incursiones seguidas. Antes, faltó en Uruguay 1930, Italia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970 y Alemania 1974.
Todas las participaciones de España en los Mundiales
- Uruguay 1930: No participó.
- Italia 1934: 5° (cuartos de final).
- Francia 1930: No participó.
- Brasil 1950: 4° (semifinales).
- Suiza 1954: No participó.
- Suecia 1958: No participó.
- Chile 1962: 12°.
- Inglaterra 1966: 10°.
- México 1970: No participó.
- Alemania 1974: No participó.
- Argentina 1978: 10°.
- España 1982: 12°.
- México 1986: 7° (cuartos de final).
- Italia 1990: 10° (octavos de final).
- Estados Unidos 1994: 8° (cuartos de final).
- Francia 1998: 17°.
- Corea-Japón 2002: 5° (cuartos de final).
- Alemania 2006: 9° (octavos de final).
- Sudáfrica 2010: Campeón.
- Brasil 2014: 23°.
- Rusia 2018: 10° (octavos de final).
- Qatar 2022: 13° (octavos de final).
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