Ricardo Centurión, otra vez en problemas: Sergio Rondina explicó por qué decidió separarlo del plantel de Barracas Central

Ricardo Centurión parece haber dilapidado la que podría considerarse la última gran oportunidad en el fútbol de primer nivel. Eso es lo que se desprende de las declaraciones de Sergio Rondina, DT de Barracas Central, quien tomó la decisión de separarlo del plantel. “Lamentablemente no creo que lo tengamos en cuenta. Es un jugador distinto que nos hacía mucha falta, pero actualmente cuento con soldados comprometidos que se tiran de cabeza”, había reconocido el Huevo, luego de la histórica victoria del sábado pasado frente a River, por la Liga Profesional.

Y anoche, en el programa La Zona, que emite Fox Sports, el entrenador fue más amplio en su explicación: “Es una decisión mía, hablada con los dirigentes. Es un jugador distinto, es un buen chico, pero yo no puedo hacer concesiones. Necesitamos gente que esté involucrada en el día a día, hay chicos que hacen un esfuerzo muy grande”.

Además, explicó: “Lo he hablado con él en su momento. No es difícil de gestionar, no es mal chico, no es un jugador que te genere inconvenientes en el vestuario. Pero yo siempre fui claro desde el primer día y le dije: ‘Si me tengo que pelear con alguien me voy a pelear con vos y no con 28, porque con uno no puedo jugar’. Con eso ya está todo dicho. Todos tienen los mismos derechos. Y en un momento, sí, decidí descartarlo”.

Hay un dato muy gráfico, que expone no solo el contexto sino la paciencia y el compromiso de la dirigencia del Guapo para manejar la situación de la mejor manera posible, y no soltarle la mano al futbolista: el último partido de Centurión como profesional fue hace ¡79! días. Aquel 16 de abril, en un 0 a 0 frente a Vélez, Centu jugó apenas 10 minutos. Luego de eso sufrió un desgarro, se recuperó en mayo y no volvió a ser citado. En total jugó 10 partidos, no anotó goles y dio una asistencia. Había sido anunciado como refuerzo el 1 de febrero de este año.

“Está pasando un momento difícil. No está yendo a entrenar en estos últimos días”, reconoció Carlos Arce, autor de uno de los goles ante el Millonario, en una breve entrevista con DSports Radio. Ese testimonio del histórico futbolista de Barracas sirvió para desbloquear el tema y abordar a Rondina para más detalles. Incluso, alguien de las entrañas del club reconoció que hace más de un mes que Centu ni siquiera se presenta a entrenar.

El bajo perfil en los medios de un club como el Guapo permitió hasta ahora disimular estas indisciplinas, que tanto en Boca, Racing, San Lorenzo o Vélez (los otros clubes argentinos en los que el delantero jugó y también protagonizó situaciones similares) hubieran sido imposible de solapar.

La formación de Barracas Central que venció a River, el sábado, en una jornada histórica para el club en su estadio. Centurión no estuvo ni entre los suplentes Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Otro que se manifestó al respecto fue Iván Tapia, capitán del equipo y hermano del presidente del club, quienes a su vez son hijos de Claudio Chiqui Tapia, máxima autoridad de la AFA. “Necesitábamos que todos tuvieran la cabeza en Barracas, el compromiso tiene que ser el 100%. Es un gran jugador, vamos a sentir su pérdida”, declaró el mediocampista.

Respetuosos de su privacidad, nadie detalla qué es concretamente lo que le pasa a Centu. Sin embargo, él mismo declaró en varias ocasiones que le costaba demasiado respetar las exigencias de la alta competencia. De todas maneras, tuvo momentos destacados. Su mejor rendimiento se vio en Racing, en donde en dos etapas diferentes disputó 93 partidos, marcó 19 goles y dio 14 asistencias. En orden decreciente, solo considerando sus actuaciones en la Argentina, aparecen Vélez (62-8-6), Boca (24-8-1) y San Lorenzo (12-2-0).

La más evidente fue cuando en medio de una charla con Oscar Ruggeri en ESPN hace unos años, mientras el Cabezón le hablaba en un tono casi paternal y aconsejándolo, el delantero respondió: “Lo que pasa es que yo de noche no tengo sueño, entonces me gusta salir a tomar algo. Todas las noches. Me gusta salir a tomar algo con amigos. Y si un amigo mío me dice que no, que es mejor que me quede durmiendo, yo salgo igual. Le digo ‘Quedate a dormir vos. Si no venís, salgo solo’”.

Su falta de compromiso profesional lo llevó a cruces con diversos entrenadores. En Boca, Guillermo Barros Schelotto optó por marginarlo del equipo titular. Eduardo Coudet tuvo un cruce fuerte cuando lo mandó a la cancha en medio de un partido que Racing perdía con River, y el futbolista se mostró desganado. Y en San Lorenzo, después de ausentarse a diversos entrenamientos, se viralizó una imagen suya en medio de una fiesta. Eso derivó en que Rubén Insua, apenas asumió en el Ciclón, ni lo considerara.

Aislado en Vélez, y entrenándose por su cuenta, la propuesta que a comienzos de este año llegó desde Barracas asomaba como la última gran oportunidad de reacomodar su vida. A los 30 años, Centurión podía afianzarse lejos de los flashes. Pero volvió a tropezar.

Para colmo, la vida tampoco le dio tregua. En marzo de 2020, durante la pandemia de coronavirus, perdió a su novia, Melody Pasini, quien falleció al sufrir un paro cardíaco mientras manejaba su auto cerca de Lomas de Zamora. Apenas 15 meses más tarde, fue padre de Emma, fruto de su relación con Jenifer Lauría.

“Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo. Era difícil”, detalló Centu poco después de firmar su contrato con Barracas.

Tras la cuarta vez consecutiva en ser marginado de un plantel profesional por cuestiones extrafutbolísticas, el futuro de Ricardo Centurión en el fútbol es una incógnita. Mientras, busca cobijarse en su familia y su refugio: Emma. “Siempre de la mano, hija”, escribió en una reciente historia en Instagram, en donde se los ve de espaldas, caminando por Puerto Madero.

Centurión subió una foto paseando junto a su hija por Puerto Madero

