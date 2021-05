River, afectado por el Covid: la posible formación que llevará Gallardo para jugar ante Boca en la Bombonera en la Copa de la Liga

La noticia disparada en la mañana ddel sábado cambió toda la perspectiva de Boca-River de este domingo, que definirán en la Bombonera a uno de los semifinalistas de la Copa de la Liga: diez futbolistas del plantel de Marcelo Gallardo presentaron síntomas de Covid y quedaron excluidos del superclásico. Un golpe inesperado y con poco tiempo para reaccionar.

Así, el entrenador y su cuerpo técnico trabajan en las alternativas disponibles, con la esperanza de que antes del partido no haya nuevos casos positivos: esta semana, River estuvo en Barranquilla, por lo que todo el plantel compartió dos días enteros... Hasta ahora, los diez casos confirmados son Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli. Así, ya suspendida la concentración en un hotel porteño donde iban a pasar la noche, la duda se agiganta: ¿cómo formará el equipo visitante en la Bombonera?

De los habituales titulares no estarán Díaz, Rojas, De la Cruz y Borré. Así, a Gallardo se le recorta la posibilidad de jugar con tres marcadores centrales, por lo que la dupla la conformarán Jonatan Maidana y David Martínez. En el lateral derecho, la duda radica en que Gonzalo Montiel tuvo una lesión muscular el domingo pasado y no está en óptimas condiciones. ¿Jugará o el DT deberá elegir entre Álex Vigo y Milton Casco? Por la izquierda, Fabrizio Angileri es una fija.

Leo Ponzio, emblema de este ciclo de River, gran candidato a ser titular en la Bombonera Marcelo Aguilera/POOL ARGRA

En el medio campo, la presencia de Enzo Pérez, auente en los dos últimos partidos por un cuadro gastrointestinal, es la mejor noticia que pudo haber recibido Gallardo en la semana. A él podría sumarse un viejo caudillo: Leonardo Ponzio, a los 39 años, sería otra vez titular ante Boca. Agustín Palavecino -que hizo el gol del empate en el último superclásico- tiene un lugar asegurado, mientras que por la banda izquierda podrían aparecer Jorge Carrascal (más ofensivo) o José Paradela, que mostró un buen nivel ante Aldosivi una semana atrás y anotó un gol.

En la delantera, los minutos que sumó Matías Suárez desde que se reuperó de la lesión lo ponen como la gran carta de ataque en la Bombonera. Aún falto de ritmo, como se advirtió ante Junior el miércoles, es el jugador más desequilibrante del plantel. Será titular. Su socio será Julián Álvarez. Lo que no tendrá River es un típico delantero central ante las ausencias obligadas de Borré y Girotti.

¿Otras posibildades? Entre los nombres disponibles en ataque figuran también Lucas Beltrán (ya fue titular ante Boca) y Agustín Fontana, que todavía no tuvo un partido en el que se destacara.

Así, River irá a la Bombonera con diez bajas confirmadas, implorando que no se sume otra en los testeos que se hará el plantel el domingo a la mañana. En cualquier caso ya habrá una curiosidad: el arquero suplente será Alan Leonardo Díaz, quien tiene 21 años y todavía no tuvo la oportunidad de sumar minutos en Reserva. Es que Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli son partes de las bajas. Que no se resfríe Armani, bromean los hinchas de River en las redes sociales...

El posible equipo de River: Armani; Casco, Maidana, Martínez, Angileri; Palavecino, Enzo Pérez, Ponzio, Carrascal o Paradela; Álvarez y Suárez.

