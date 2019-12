El festejo de Marcelo Gallardo con Nacho Fernández luego de su gol. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

La gran tarea de Nacho Fernández en la final de la Copa Argentina que River le ganó por 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y el rumor de un posible interés de Inter de Porto Alegre por tenerlo en su plantel dispararon las alarmas. Pero fue el entrenador de River el encargado de ponerle paños fríos a la salida de su jugador más cerebral. "No sé de dónde sacaron eso. No se va a ir a ningún lado.Tuve charlas con él. Le dije que que yo también me voy a quedar y estar con él. Está contento de que todos sigamos". Así, tajante, el Muñeco echó por tierra la posibilidad de que Fernández deje el club.

Es un grupo que sabe lo que quiere y que se ayuda en todo momento. Javier Pinola (capitán de River)

Claro que, en la misma entrevista con TyC Sports luego de ganar la Copa Argentina en Mendoza, Gallardo remitió a los potenciales interesados en Fernández a su cláusula de rescisión: "Tiene una cláusula de 15 palos (sic). El que lo quiera llevar la va a tener que poner.No vale menos que eso.Tiene 29-30 años y vale eso. No creo que lo podamos perder". El Muñeco también contó lo que le dijo al oído luego de que el mediocampista convirtiera su gol, el segundo de River frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. "Le dije que vale lo que vale su cláusula y mucho más". El festejo se selló con un apretón de manos.

Nos merecíamos terminar el año levantando la Copa Argentina. Hicimos méritos suficientes. Teníamos (enfrente) a un rival duro y complicado. Enzo Pérez (jugador de River)

Gallardo también se refirió a la final, la número 11 que ganó en su ciclo como entrenador de River (sólo perdió 4). "Estoy muy contento. No fue un año fácil para nosotros. Había que seguir insistiendo para ver si se nos daba. Seguir siendo un equipo serio que compita. Los jugadores respondieron. Se merecen irse felices en esta vacaciones". Y añadió, sobre la final de la Copa Libertadores perdida en los últimos minutos del partido frente a Flamengo en Lima: "Fue un golpe duro porque estuvimos ahí. Cualquier equipo se podría haber caído.Cualquier rival podía haber aprovechado eso.No pasó.Seguimos siendo un equipo muy serio. Terminamos cerrando un año muy meritorio y cumplimos los objetivos con creces".