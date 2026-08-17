River, de tener 50 jugadores en la Copa a quedarse sin laterales derechos: qué pasó, nombre por nombre

Cincuenta futbolistas fueron inscriptos por River para afrontar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A diferencia de Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet optó por blindarse con la cantidad de jugadores para no sufrir ningún tipo de sobresaltos en caso de que las lesiones, suspensiones u otras causas atentaran contra las necesidades luego de que el club tuviera una experiencia insólita cuando Enzo Pérez, a falta de arqueros como consecuencia de los contagios masivos por COVID-19, atajó contra Independiente Santa Fe, el 19 de mayo de 2021. Creer o reventar, cinco años y tres meses después, al Millonario le surgió un serio problema en el puesto de lateral derecho frente al mismo rival colombiano de aquella noche donde el mendocino fue héroe.

Sin Gonzalo Montiel, reemplazado a los cinco minutos del segundo tiempo en el triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors como consecuencia de una distensión en el aductor izquierdo, el Chacho evalúa durante estas horas cómo armará la defensa en los 2553 metros de altura sobre el nivel del mar que hay en Bogotá. Allí, una semana después del terremoto que sacudió a Colombia, se presentará River el próximo miércoles, desde las 21:30, por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Gonzalo Montiel salió lesionado en la victoria ante Argentinos, por el Clausura Marcos Brindicci - Getty Images South America

Aliviado luego de obtener sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura, Coudet es consciente de que su futuro inmediato al mando de River depende de la actuación en el plano internacional y, por supuesto, del ámbito doméstico, donde el calendario todavía le ofrece margen para la recuperación. Sin embargo, el DT debe afrontar una encrucijada porque los cinco cambios que introdujo en la nómina de la Sudamericana son insuficientes para conformar un fondo experimentado. Al contrario, ya está confirmado que empleará una línea inédita. Es que además de la mencionada ausencia de Montiel, todo indica que tampoco estará disponible Marcos Acuña, con un desgarro sufrido el pasado 29 de julio en el isquiotibial derecho.

Los candidatos naturales para ocupar las bandas en la defensa son el uruguayo Giovanni González, una apuesta a bajo costo que llegó de la mano del director deportivo español, Pablo Fernández Longoria, y Francisco Ortega, titular frente a Tigre y Argentinos. El problema radica en que ninguno de los dos fue incluido entre las modificaciones permitidas por la Conmebol. Tres casilleros estaban destinados a los campeones del mundo, Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada, mientras que los dos restantes fueron ocupados por el colombiano Rafael Borré, relegando a Lucas Beltrán, y el joven Tobías Andrada (refuerzo llegado de Vélez), dejando afuera a los laterales mencionados y también a otro charrúa, Mauro Arambarri.

Giovanni González, lateral derecho que llegó como refuerzo para este mercado, no fue incluido en la lista de la Sudamericana Prensa River

En ese contexto, tomando en consideración que el costado izquierdo puede estar cubierto por Lautaro Rivero, Facundo González o Valentín Lucero, que debutó contra Rosario Central, surge una pregunta inexorable: ¿quién va a ser el lateral derecho en Colombia? Sin Montiel, lesionado, ni Giovanni González, fuera de la lista, Coudet debe resolver un auténtico problema porque hay apenas un futbolista que conoce el puesto sin que implique una improvisación: Yutiel Susano, de apenas 19 años, el 4 de la Reserva a fines del semestre pasado. Suplente en el amistoso del pasado 3 de julio frente a Flamengo en la ciudad portuguesa de Faro, lleva tan sólo 14 presentaciones en la categoría dirigida por Marcelo Escudero. Pero en lo que va del Torneo Proyección Clausura ni siquiera fue convocado porque recientemente dejó atrás una pubalgia.

¿Otras opciones? No hay. Fabricio Bustos forma parte de aquellos jugadores que fueron declarados prescindibles por Fernández Longoria y la secretaría técnica que encabeza Enzo Francescoli, situación similar que atraviesa Agustín Obregón, el juvenil que tuvo su estreno el pasado 16 de noviembre contra Vélez Sarsfield, en Liniers. Ulises Giménez, una variante que Coudet empleó frente a Blooming, el 27 de mayo, se marchó a préstamo a Sarmiento, en tanto que Juan Portillo, conocedor de la posición en Talleres, todavía tiene un par de meses por delante en la rehabilitación después de la rotura de ligamento que sufrió el 12 de febrero ante Argentinos. Como si fuera poco, Thiago Salvatierra, otra pieza de la Reserva, se recupera de un esguince de ligamento y Matías Unyicio, el futbolista con número más alto de River en la lista de la Sudamericana, donde tenía asignado el 54, firmó hace unas semanas en Racing (Montevideo) tras conocer que no iba a estar en los planes de la Reserva por decisión del director deportivo.

Fabricio Bustos, jugando ante Blooming, el 27 de mayo de este año, por la Copa Sudamericana: fue uno de los jugadores separados LUIS ROBAYO - AFP

Más allá de que Coudet y su cuerpo técnico deberán resolver si apelar al joven Susano, delegar en Lucas Martínez Quarta la misión de ser lateral derecho, aprovechando que cumplió ese rol para la selección argentina contra Perú, en Lima, o usar una línea de tres, existe otra pregunta ineludible: ¿cómo llegó River a esta insólita situación pese a tener 50 jugadores inscriptos?

La respuesta tiene múltiples razones, a enumerar: desde la nueva lesión de Montiel, sin descanso tras participar de la Copa del Mundo y proclive a los inconvenientes musculares desde que regresó a River en enero de 2025, hasta la ausencia de Gio González en la lista, pese a los antecedentes poco auspiciosos del campeón en Qatar 2022, pasando por la excesiva tendencia a borrar jugadores sin analizar en detalle las limitaciones inmediatas en el reglamento de la Sudamericana.

Lucas Martínez Quarta jugando ante Barracas Central, el 25 de julio de 2026; una alternativa como lateral derecho Gonzalo Colini

Tan brutal fue la depuración que 16 jugadores entre los 50 inscriptos ya no están en el club producto de las desvinculaciones, transferencias y cesiones a préstamo, mientras que nueve más no son tenidos en cuenta. Es decir que la mitad de la lista vio la puerta de salida como camino para la segunda parte de un año donde River atraviesa un proceso de profunda transformación, al mismo tiempo que la exigencia de resultados y el almanaque pueden impulsarlo para salir a flote o hundirlo en una crisis acompañada por decisiones que exhiben la carencia de cohesión para que ningún asunto quede librado al azar.