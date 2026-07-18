River fue un fiasco, perdió con Aldosivi, quedó eliminado en la Copa Argentina y fallaron todos: los viejos, los nuevos y el DT

Había llegado River a la final del torneo Apertura, todo un mérito. Porque era una moneda al aire, un equipo que no ofrecía ningún tipo de garantías. La derrota con Belgrano cambió el panorama: del entusiasmo inesperado se pasó al pesimismo, el mismo sentimiento que había gobernado el segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Después de aquel traspié, volvió River. Mucho peor que aquel: fue un fiasco. Y quedó rápidamente eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Perdió por 3 a 1 con Aldosivi, un equipo que no había ganado en todo el recorrido del torneo local pasado. El equipo de Mar del Plata, pura convicción, jugará ahora con Independiente Rivadavia por los octavos de final.

River hizo todo mal y fue castigado por los hinchas, que cantaron contra el equipo en casi todo el segundo tiempo. Falló en todas las líneas, falló Eduardo Coudet, que en los últimos minutos ni abrió la boca. Fracasaron los viejos, no estuvieron a la altura los nuevos.

A los 12 minutos, Aldosivi causó el primer temblor. Tomás Fernández definió contra un palo, luego de una serie de desaciertos defensivos millonarios, más allá de que pareció offside en la acción previa.

Borré no tuvo un buen debut, en el regreso a River X @Copa_Argentina

Coudet debió tomar decisiones fuertes: en este primer partido de la temporada, se inclinó por jugadores en proceso de adaptación, como el uruguayo Giovanni González (hizo casi todo mal) y el colombiano Rafael Santos Borré, como titulares. El lateral derecho, de 31 años, llegó procedente de Krasnodar, de Rusia y el goleador (55 tantos durante su primera etapa, entre 2017-2021), tiene 30 y jugó en Inter de Porto Alegre, la última temporada. Al menos, hizo el descuento.

En un contraataque fulminante, Nicolás Cordero estableció el 2-0, toda una sorpresa. Al mismo tiempo, había un incendio en las afueras del estadio. Las llamas se veían peligrosamente del otro lado del recinto.

El nuevo foco se produjo en un contexto extremadamente delicado en la provincia. Durante toda la jornada se registraron múltiples incendios impulsados por el viento Zonda, las altas temperaturas y la baja humedad. El partido, mientras tanto, siguió como si nada ocurriera.

Aldosivi construyó un enorme triunfo contra River X @clubaldosivi

La actuación de River era tan alarmante, que Coudet no esperó al entretiempo. Dispuso dos cambios a los 38 minutos de la primera etapa: entraron Lucas Beltrán (en su regreso a River, luego de sus pasos por Valencia y Fiorentina) y Mauro Arambarri (uruguayo, de 30 años, ex Getafe). Salieron Fausto Vera y el pibe Meza, aunque podría haber salido cualquiera.

Detrás de escena, hubo movimientos importantes en el plantel millonario. Franco Armani, una leyenda, se despidió luego de exitosos ocho años y medio. “Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá. Estoy agradecido a todos”, escribió Armani en una carta de despedida que definió como la más difícil. Su futuro está en Atlético Nacional, de Medellín, en donde también dejó una huella.

Ante su salida, fue subido al plantel profesional, Jeremías Martinet, de 20 años, más allá de que Santiago Beltrán es el arquero titular (tuvo una tarea gris) y Ezequiel Centurión, el suplente.

Una imagen alarmante de lo que ocurría detrás del escenario Facebook

Quedan en las gateras Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, que este domingo van a jugar la final del Mundial. Y habrá que ver qué será del futuro de Juanfer Quintero, de vacaciones luego de la gran cita.

River afrontó este desafío luego del empate 2-2 frente a Flamengo, en un amistoso disputado en Portugal, con dos goles de Sebastián Driussi. Otro foco negativo: el delantero sufrió una nueva lesión, el quinto desgarro muscular en su etapa en River, y estará al menos tres semanas fuera de las canchas.

Lo mejor del partido

Aldosivi no había coseguido triunfos en el Torneo Apertura 2026 (ocho triunfos y ocho empates) y, de la mano de Israel Damonte, necesitaba un golpe de efecto para recuperar la confianza y encarar la lucha por la permanencia en primera.

Una actuación errática de River en todas las líneas, de los viejos y los nuevos. No le faltó actitud. Le faltó todo lo demás: un doble cabezazo de Aldosivi (el primero, de fuera del área, el segundo, un gesto técnico de Fernández) derivó en el 3 a 0. Más tarde, llegó el descuento de Borré.

Y hasta hubo un extraño gesto de Marcos Acuña, que se negó a salir. Chacho pretendía reemplazarlo por Facundo Gonzalez, otro lateral. River es toda una confusión. Y recién empieza la temporada.