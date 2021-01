Borré y Enzo Pérez, en el regreso de River a las prácticas Crédito: twitter.com/RiverPlate

Nueva pretemporada. Nuevas ilusiones. River volvió ayer al trabajo en Ezeiza después de una semana de vacaciones que le dejó un futuro con incógnitas a resolver y una marcada certeza: los próximos 10 días serán fundamentales para la configuración del 2021. Sin bajas ni refuerzos a la vista, el gran foco está puesto en la continuidad de Marcelo Gallardo. El entrenador mantiene su fuerte voluntad de continuar en la institución. para eso, mirará con detenimiento lo que ocurra en el mercado de pases europeo que se cierra entre el 31 de enero y el 1° de febrero. Sostener las piezas clave del plantel es el deseo primordial para poder seguir siendo un equipo competitivo.

La reunión que mantuvieron durante varias horas el técnico, el presidente Rodolfo D'Onofrio y el manager Enzo Francescoli se basó en el armado del equipo para el 2021, la situación económica del club, la postura en el mercado de pases y cuestiones inmediatas de la planificación para lo que viene. "Estuvo todo bien en la reunión. Fue una como tantas, laburando, después será Gallardo quien les comunicará todo. Hablamos de laburo, no de temas personales", explicó Francescoli en Radio La Red tras el cónclave que se dio luego del entrenamiento matutino.

Según pudo saber LA NACION, en Núñez se sostiene la confianza: los dirigentes mantienen su idea de que está todo dado para que Gallardo continúe en su cargo hasta diciembre de 2021, fecha en la que vencerá su contrato, justo al finalizar el segundo mandato del presidente Rodolfo

D'Onofrio. al mismo tiempo, también sabe que Gallardo exige y presiona para que el club no malvenda por necesidad ni desarme el plantel y desea tener la posibilidad de sumar refuerzos, algo que no ocurre desde agosto de 2019 con la llegada de Paulo Díaz. Por eso, se cree que el Muñeco aguardará y recién anunciará su decisión durante los primeros días de febrero con el panorama más aclarado.

"Ya no es imperioso vender. El club está bien, al día y sin urgencias", se repite desde Núñez tras las ventas de Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero. Así, la idea es evitar un éxodo de futbolistas y solo se buscaría negociar por la propia voluntad de los jugadores que deseen tener nuevos rumbos o dar un salto económico. Para sostenerlo, hay un dato concreto: no llegaron ofertas formales por ningún futbolista.

En el pasado, las partidas de Exequiel Palacios, Ignacio Scocco, Martínez Quarta, Quintero y Lucas Pratto no tuvieron reemplazos. El entrenador potenció jugadores relegados y apostó por juveniles entre septiembre y enero para la Copa Libertadores y la Copa Diego Maradona, pero no pudo ser campeón y 2020 fue el primer año sin ampliar la vitrina en su ciclo que ya lleva seis años y medio. Ahora, tendrá cinco competencias en 2021 (Libertadores, los dos torneos locales, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina frente a Racing) y desea que la CD apueste por sumar un jugador por línea: apunta a un defensor, un mediocampista y un delantero. Mathías Laborda (marcador central de 21 años) y Gabriel Neves (volante mixto de 23 años) son dos uruguayos de Nacional que el DT tiene en carpeta, aunque todavía no hay negociaciones.

Por fuera de lo que sucederá, el presente también le otorga señales positivas. Uno de los principales focos de conflicto se desactivó: Enzo Pérez rechazó la millonaria oferta que tenía desde Trabzonspor de Turquía y, por ahora, seguirá en la institución. El volante de 34 años tuvo una charla con Gallardo, quien lo considera el emblema fundamental en su estructura, y le comunicó su deseo de continuar en el país. La primera gran noticia del 2021.

Mientras continúa la danza de nombres, hay tres apellidos que tienen seguimiento especial por la necesidad de renovar contratos que vencen en junio. Gonzalo Montiel está próximo a sellar su nuevo vínculo, pero es seguido de cerca por varios equipos europeos y aguarda por una posible oferta.

En tanto, los casos de Nicolás De La Cruz y Rafael Borré son más complejos. Para retener al uruguayo y sellar la renovación, River debe abonarle un millón de dólares a Liverpool de Uruguay por la deuda de su pase. Mientras que para hacer lo propio con el delantero colombiano tendrá que desembolsar 3,5 millones de euros y comprarle a Atlético de Madrid el 25% del pase correspondiente por contrato. Pese a eso, es probable que los tres puedan continuar al menos hasta junio en el club.

A su vez, resta conocer qué harán Leonardo Ponzio (cumplirá 39 años) y Javier Pinola (cumplirá 38), quienes también tienen contrato hasta junio. Aunque se especulaba con el retiro de ambos, en Núñez ya se habla de una posible renovación por un año en caso de que el Millonario supere la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Por su parte, Ignacio Fernández (será operado de varicocele y tendrá 10 días de recuperación) es otro de los jugadores que será seguido de cerca, ya que hace tiempo tiene en su cabeza la posibilidad de emigrar para hacer una diferencia económica.

Frente a este panorama, ayer los futbolistas se volvieron a reencontrar tras los siete días de descanso y realizaron trabajos en grupos con ejercicios físicos de fuerza y potencia aeróbica. Previamente, se realizaron testeos médicos y sanitarios y todos los hisopados realizados al plantel y cuerpo técnico dieron resultado negativo, pero el volante juvenil Santiago Simón fue aislado preventivamente por contacto estrecho con un caso de Covid-19: Tomás Lecanda, defensor de la Reserva que suele entrenarse con la primera, dio positivo.

El 14 de febrero se dará el regreso del fútbol argentino. El 20 de abril comenzará la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Restan confirmarse las fechas de la Supercopa Argentina y la Copa Argentina. Pero el calendario de River tiene un círculo puesto entre las primeras jornadas de febrero. Gallardo propone, planifica y espera ver qué ocurre con el correr de los días para hablar y dar a conocer públicamente su decisión. En Núñez creen que todo seguirá bajo los mismos rieles.

