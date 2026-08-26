River gana euros con el pase de Palacios a Ipswich y Dibu Martínez todavía no sabe dónde va a atajar

A pocos días para el cierre del mercado de pases, en Europa se apuran las negociaciones por los destinos de algunos jugadores de la selección argentina, que se agregarán a otras operaciones ya cerradas de futbolistas que estuvieron en el Mundial.

Tras pasar por la revisión médica, en las próximas horas Exequiel Palacios será presentado como nuevo refuerzo de Ipswich, que ascendió a la Premier League y el fin de semana debutó con un triunfo por 2-1 sobre Sunderland. El pase se hizo por 22,5 millones de euros (más otros cinco millones variables por objetivos) para Bayer Leverkusen, donde el volante tucumano se incorporó a principios de 2020.

🚨🔵⚪️ Exequiel Palacios travelling now to complete Ipswich Town move, here we go!



Medical on Thursday after club to club deal closed now with #ITFC and Bayer Leverkusen.



Fee worth €22.5m plus €5m add-ons and 10% sell-on clause.



Palacios signs until June 2030. 🚜🇦🇷 pic.twitter.com/YVgD5YoVjX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026

El traspaso le reportará a River, club formador de Palacios, un beneficio económico de 2.070.000 euros por dos ítems: el mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA y la plusvalía firmada cuando lo vendió al club alemán en 17 millones. Cualquier venta futura que superara ese monto, como ocurre ahora, River se haría acreedor al 10% de esa diferencia entre las dos ventas.

Palacios, muy apreciado por la hinchada de Bayer Leverkusen, tenía contrato hasta 2030 y la idea del club de los laboratorios farmacéuticos era retenerlo, pero cedió a su pedido de afrontar un nuevo desafío. Emigra tras disputar 186 partidos, con 15 goles y 17 asistencias, siendo pieza importante de la temporada en la que el equipo que dirigía Xabi Alonso quebró la hegemonía de Bayern Munich al conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de llegar hasta la final de la Europa League.

En Ipswich, la prioridad será mantener la categoría. Con ese objetivo, el club que pertenece a capitales estadounidenses desplegó una agresiva política en el mercado de pases: lleva invertidos 230 millones de euros en 14 contrataciones. Además de Palacios, otra de las principales contrataciones es el paraguayo Julio Enciso.

Enzo Fernández podría cambiar el azul de Chelsea por el celeste de Manchester City ADRIAN DENNIS - AFP

En las próximas horas habría novedades con Enzo Fernández y Emiliano Martínez. Ambos cambiarían de club dentro de la Premier League. El volante dio su acuerdo para que las conversaciones entre Chelsea y Manchester City lleguen a buen puerto. El City cerró este miércoles la incorporación de otro mediocampista, el marroquí Ayyoub Bouaddi, por 116 millones. La operación por Enzo podría cerrarse entre 130 y 140 millones. Se reencontraría con el entrenador Enzo Maresca, a quien tuvo en Chelsea y lograron una muy buena sintonía; el volante se opuso a que los dirigentes lo despidieran antes del final de la temporada.

Otro atractivo para Fernández es que disputará la Champions League, ya que Chelsea no se clasificó para las copas europeas. Xabi Alonso, entrenador de Chelsea, cuenta por ahora con Enzo, pero admite que la situación podría cambiar. En la previa al partido frente a Luton por la Copa de la Liga, Alonso declaró: “Enzo está involucrado, entrenando realmente bien. Queremos tener el mejor equipo posible, pero debemos esperar [respecto al futuro del volante]”. City está rearmando su línea de volantes tras las partidas de Pedri, Reijnders y Nico González.

Dibu Martínez no ataja desde el Mundial Aníbal Greco - La Nación

“Por ahora seguimos sacudiendo el árbol, a ver qué cae”, expresan en la agencia de representación de Dibu Martínez, que tiene un pie y medio fuera de Aston Villa, sin definición sobre su futuro. Lo último que le surgió al arquero es una posibilidad en Chelsea, donde quedaron muy preocupados por el bajo nivel de Robert Sánchez, responsable de los dos goles de Fulham en la primera fecha de la Premier League.

Dibu ya había pretendido irse de Aston Villa en la temporada pasada, pero se frustró la transferencia a Manchester United por diferencias económicas entre los clubes, la misma razón que ahora impidió el pase a Juventus, que se cubrió con la contratación de Vicario. Aston Villa, ante la voluntad de Dibu de buscar otro rumbo, también salió a buscar a un arquero y ya tiene al japonés Zion Suzuki, por quien pagó 40 millones, además de quedarse con quien es suplente, Marco Bizot. Corre tiempo de descuento para Dibu, que no ataja desde la final del Mundial frente a España.

La lista de los jugadores de la selección que cambiaron de club tras el Mundial: