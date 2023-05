River: Matías Kranevitter, un regreso esperado; los puntajes millonarios, con poder de gol pero flojos en la defensa

escuchar

River consiguió una victoria que le genera tranquilidad ante Platense, por 2-1, en el Monumental. Primero, porque así logró volver al triunfo luego del traspié sufrido en la última fecha ante Talleres. Segundo, porque San Lorenzo se le habían puesto a dos puntos luego de su éxito ante Instituto en el Nuevo Gasómetro. Tercero, porque el Calamar le dio un dolor de cabeza momentáneo con ese empate de cabeza rápido, un 1-1 que le sumó presión. Pero se repuso a todo y ganó merecidamente en la previa al choque crucial con Sporting Cristal, en Perú, por la Copa Libertadores.

Demichelis mantuvo el esquema táctico 4-2-3-1 de los últimos partidos, pero algunos titulares estuvieron en el banco de suplentes: no estuvieron desde el arranque Leandro González Pirez, Emanuel Mammana, Esequiel Barco y Lucas Beltrán, además de Nicolás De la Cruz, que se quedó afuera de los concentrados (nuevamente) por problemas físicos.

Lo mejor del partido

La mejor noticia para River fue el regreso de Matías Kranevitter, que no se ponía la camiseta millonaria desde el 22 de diciembre de 2022, cuando se lesionó ante Unión La Calera, de Chile, en un amistoso. Incluso la última vez que había jugado los 90 minutos oficialmente había sido el 20/12/2015, ante Barcelona, en el Mundial de Clubes.

El uno por uno

Franco Armani (4): venía en un semestre en donde, por partido, realizaba una atajada clave, importantísima. Incluso en la derrota ante Talleres había desviado dos mano a mano impresionantes. Pero frente a Platense cometió el error en la jugada de salida previa al córner de donde River sufrió el 1-1. Y en ese tiro de esquina dudó, empezó a salir y se quedó, y no ofreció resistencia ante el cabezazo de Ronaldo Martínez.

Milton Casco (5): se movió con las intenciones ofensivas de siempre, a veces proyectándose por afuera y en otras por adentro, pero corrió más defensivamente que en ataque. En el retroceso, ganó y perdió los duelos con Gonzalo Valdivia, el volante por izquierda de Platense.

Robert Rojas (4): es de los jugadores que vienen más relegados por Demichelis, aunque le tocó jugar ante Platense pensando en Sporting Cristal. Hacía mucho que no jugaba como primer central en línea de cuatro y se lo notó a destiempo en los anticipos y las marcas. Cuando mejor rindió fue con Gallardo, cuando lo hizo como líbero o lateral derecho en línea de 4.

Paulo Díaz (4): Técnicamente es de los mejores defensores del plantel de River, pero entre exceso de confianza y desconcentraciones, no afronta los partidos con todo su potencial. No dio seguridad de arriba ni tampoco rompió líneas defensivas cuando los delanteros quedaban lejos de los volantes. Lo amonestaron a los 32 minutos del segundo tiempo por un golpe en la cara a Taborda en la puerta del área de River.

Escena del partido que disputaron River y Platense. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Enzo Díaz (5): mejor cuando se proyecta que cuando defiende, tuvo energía y contagio positivo cada vez que se mostraba como alternativa de descarga por la izquierda. Incluso metió un par de centros buenos que no fueron aprovechados por los delanteros y volantes.

Enzo Pérez (5): condicionado por los dos días que no pudo entrenar por la gripe que sufrió en la semana, no estuvo muy lúcido y eso se notó porque la pelota no pasó tanto por él incluso con River teniendo la posesión un 73%. Fue reemplazado en el entretiempo. Ingresó Matías Suárez por él, con el partido 1-1, más pensando en preservarlo para el partido de la Copa Libertadores. Enzo Pérez es fundamental en este equipo.

Rodrigo Aliendro (5): es el que mejor se entiende con Enzo Pérez, pero sufrió lo mismo que su socio: un juego en la primera etapa en donde, salvo en los primeros 10 minutos, la pelota estuvo más por el aire, con pelotazos. Lo suyo es más el juego por abajo y las triangulaciones. Baldasarra vio la amarilla por un foul sobre Aliendro.

Pablo Solari tuvo un buen partido: aportó dos asistencias Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Pablo Solari (7): se destacó jugando en la posición donde más rindió en Colo Colo, como wing bien abierto por la derecha. Desde esa zona, con gambetas, desbordes y centros, consiguió dos asistencias para los dos festejos de la noche entre Borja y Nacho Fernández. Una de las llaves del triunfo de River ante Platense y un jugador a recuperar para la Libertadores.

Ignacio Fernández (7): uno de los jugadores más inteligentes del fútbol argentino. Frente a Platense demostró que no necesita jugar muy bien todo el partido para ser decisivo. Hasta el gol, una buena aparición entrando como 10 al área y tocando la pelota a la red, no había hecho un partido eficaz. Si bien arranca desde la derecha al centro, cuando mejor juega es como falso 10, detrás del 9.

Miguel Borja, un gol y la figura de River ante Platense Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Agustín Palavecino (4): Volvió a ser titular luego de cumplir la fecha de suspensión por su expulsión ante Boca. Y fue de lo más flojo de River. Inconexo, con poca precisión en los pases. Si bien le dejaba el carril izquierdo externo para las proyecciones de Enzo Díaz, no se lo notó cómodo jugando como mediocampista ofensivo por la izquierda. Fue reemplazado por Kranevitter en los minutos finales.

Miguel Borja (8). El mejor de River, la figura de la cancha ante Platense no sólo por el 1-0, una definición furiosa, a la carrera, y anticipando en el primer palo, sino que con la pelota estuvo muy bien. Pivoteó, generó aperturas para mover marcas, como hizo en la acción previa al 2-1 de Nacho Fernández. Borja abrió para Solari y desde la derecha llegó el centro para la definición de Fernández en el segundo tanto. Ganó varias veces en el área y se lo vio más ágil desde lo físico que otras veces.

Matías Kranevitter no jugaba por lesión desde diciembre de 2022 Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Matías Suárez (5): más buenas intenciones que ejecuciones decisivas. Tiene una técnica impresionante y en una baldosa puede marcar diferencias con un defensor, pero con Platense estuvo muy impreciso no sólo para ganar los duelos individuales sino también a la hora de rematar. Sobre el final, Morgantini salvó en la línea cuando era gol de Suárez.

Sin calificación por el poco tiempo que llegaron a jugar: Esequiel Barco ingresó a los 21 minutos por Ignacio Fernández, pero fue el más activo y quien contó con varias chances de gol . Lucas Beltrán reemplazó a Borja y también aportó movimientos interesantes, aunque para que lleguen libres sus compañeros mediocampistas. Matías Kranevitter por Palavecino le significó a River defender sobre el final, faltando 7 minutos, con un 5 natural. Tuvo sacrificio y empezó a volver al ruedo teniendo en cuenta los tiempos de descanso que necesita Enzo Pérez y que Bruno Zuculini sigue lesionado.

LA NACION