Lucas Beltrán reveló que estuvo en conversaciones para dejar River antes de la Liga Profesional: “Tal vez tendré que irme...”

Entradas las 11 de la mañana en el complejo River Camp, de Ezeiza, el frío intenso había cedido ante un sol radiante que forzaba que algunos jugadores se sacaran una de las capas de ropa. Luego de algunos ejercicios de recuperación física, Martín Demichelis concedió un descanso al equipo que este sábado selló la obtención en la Liga Profesional, el 38º título de campeón de primera A para el club millonario, y los habituales suplentes hicieron fútbol reducido sobre el impecable campo de juego del predio.

A pesar de que el ambiente es de tranquilidad y relajación después de cumplir el principal objetivo del semestre, Lucas Beltrán no representa ese estado. Su instinto competitivo se mantiene al máximo, al punto de que, aunque el cordobés expresa un profundo orgullo por lo logrado por el plantel, algunas de sus palabras puedan sonar frías. Eso no quita que sus sensaciones acerca de la consagración y de ser el máximo goleador del campeón sean genuinas: “Son una felicidad y un orgullo enormes. Se hace mucho sacrificio para que lleguen estas cosas”, destacó el delantero.

El gol de Beltrán para abrir el marcador ante Estudiantes

Aquel sacrificio y aquella determinación tienen un correlato profundo con una decisión que estuvo a punto de tomar en enero, cuando aparecieron propuestas para llevárselo de River como resultado de las llegadas de Miguel Borja y Salomón Rondón: “A principio de año lo pensé, dije «tal vez tendré que irme de nuevo en préstamo». No voy a mentir; estuve en conversaciones”, reveló el cordobés, que luego de aquello charlo con Demichelis, entonces recién llegado, y más tarde terminaría erigiéndose en el delantero titular: “Seguí entrenándome y exigiéndome al máximo, y cuando las cosas dan su fruto, de tanto sacrificio que uno hace, me ponen muy contento”, valoró quien marcó 11 goles en el torneo.

“Fui a la pretemporada, me sentía muy bien y quizá no era el momento indicado”, detalló. “Las cosas se dieron así gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. No sé si fue el destino o qué, pero por suerte pude quedarme”, añadió. Una decisión que hoy agradece.

Su semblante más serio regresó al hablar de si River tenía más objetivos en el resto del año, y de los sondeos que llegan desde el exterior por su firma. En ambos temas, reiteró que la prioridad era el duro cruce de este jueves por Copa Argentina. “Pienso sólo en el partido con Talleres. Después tenemos los últimos dos partidos del torneo y recién ahí se verá qué pasa. Por ahora no pienso en nada de eso. Trato de estar enfocado acá; de esas cosas se encargará mi representante. Trato de escuchar lo menos posible”, advirtió.

Una vieja cara “nueva”

En uno de los dos equipos que se enfrentaron en aquel fútbol reducido hubo una imagen que despertó la nostalgia de algunos hinchas memoriosos del pasado reciente del club. Vestidos con pecheras celestes, tres futbolistas revivieron el “triángulo” defensivo que fue campeón de la Copa Libertadores 2015: Matías Kranevitter, Jonatan Maidana y Ramiro Funes Mori, que sumó su segundo entrenamiento con sus compañeros después de reincorporarse al club. El zaguero llegó libre desde Cruz Azul, de México, para convertirse en el primer refuerzo en el mercado de pases, y llega para ofrecer una profundidad en el centro de la defensa de la que River careció en algunos momentos.

En el entrenamiento del martes en Ezeiza, Martín Demichelis juntó a Ramiro Funes Mori, recientemente regresado a River, con Matías Kranevitter, viejo compañero en la defensa. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Kranevitter se mostró particularmente a gusto por volver a jugar junto a su socio en la defensa, con quien se enfrentó recientemente: “Nos habíamos cruzado en México, cuando él estaba en Cruz Azul [el tucumano había arribado desde Monterrey]. Se lo ve feliz; estaba convencido de pegar la vuelta. Yo estoy contento porque volvió un amigo. Seguramente irá agarrando ritmo y confianza como para que pronto lo veamos jugar”, expresó el también ex jugador de Zenit y Atlético de Madrid sobre Funes Mori, que no podrá actuar en las últimas fechas de la Liga pero sí podrá hacerlo este jueves y también por la Copa Libertadores. “Nos quedan dos torneos por delante, hay que jugarlos hasta el final”, añadió Kranevitter.

El tucumano tuvo un semestre más bien complicado en cuanto a continuidad en el campo de juego, dado que antes de que siquiera pudiera debutar oficialmente sufrió una fractura de tobillo, que lo limitó a jugar apenas nueve encuentros. Ahora parece haber superado ese inconveniente y espera mantenerse en forma para encarar la Copa de la Liga Profesional y las instancias definitorias de la Libertadores: “Estoy recuperándome, voy sumando minutos. Eso es lo importante para mí y para mi pie”, contó. Y agregó: “El tobillo va respondiendo bien. Esto es cuestión de tiempo y de agarrar ritmo; las cosas van por buen camino. Estoy en un club muy exigente; hay que trabajar día por día para seguir mejorando”.

